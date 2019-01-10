Азербайджанка открыла необычную студию в Лос-Анджелесе - ФОТО

Мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионатов мира, владелица и идейный вдохновитель студий растяжки "SM Stretching" в Москве Самира Мустафаева своей деятельностью мотивирует многих на активный образ жизни. За ее постами в Instagram следит около 300 тысяч фолловеров, многие из которых занялись растяжкой именно благодаря ее ярким фотографиям в соцсети.

Как отмечает девушка в своих многочисленных интервью, ее цель - сделать этот вид фитнеса, направленный на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности, более популярным.

Самира на протяжении своей спортивной карьеры в художественной гимнастике представляла Азербайджан, а затем и Россию на многочисленных соревнованиях мирового уровня, занимала призовые места. Несмотря на то, что девушка живет и развивается в Москве, она очень любима у себя на родине в Азербайджане.

Отметим, что Самира и ее супруг Николай Кондратюк открыли уже пять студий растяжки "SM Stretching" в Москве, а недавно девушка объявила, что с февраля начнет работать новая студия в Лос-Анджелесе (США).

"В феврале мы откроем наш первый "SM Stretching" в солнечном Лос-Анджелесе, в районе Beverly Hills. Именно поэтому мы задержались в США, у нас началась активная подготовка к запуску. Сейчас мы погружаемся в новый этап, познаём сложное и интересное, я каждый день усиленно учу английский, практикую разговорный, смотрю фильмы и читаю местные новости", - сообщила Самира радостную новость своим подписчикам и поблагодарила их за поддержку.

Напомним, что в интервью Lady.Day.Az Самира признавалась, что ее формула успеха - это плод ежедневной работы. О том, сколько девушка трудится для открытия новой студии, она говорит искренне и своим примером мотивирует других.

"Последние 3 недели мой мозг работает так же сильно, как работал во времена сессий в институте. Каждый день я уделяю английскому минимум 3-4 часа, учу новые слова, работаю над произношением, а ещё, провожу сама себе тренировки на английском, пытаюсь быть такой же эмоциональной, как на русском языке, но ещё над этим надо работать. Не всегда хорошо быть перфекционистом, так как , чтобы понравиться себе надо очень сильно постараться и то не факт, что сам себя похвалишь", - сказала Самира.

Добавим, что чемпионка мира считает, что современный темп жизни заставляет людей работать на максимуме, и ты как белка в колесе работаешь над собой и не можешь остановиться.

"Чтобы всегда быть на волне, нужно держать темп. Чтобы быть востребованными, мы работаем над собой и постоянно делаем что-то новое, например, привозим новые направления, улучшаем сервис, улучшаем контент и так далее. И мне очень приятно, что количество желающих записаться к нам в студию растет с каждым днем", - говорила Самира в интервью Lady.Day.Az.

Ф. Агаларова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook