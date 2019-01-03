Основательница бренда «Designer MEEAMEE»: Я не продаю людям то, что не надела бы сама - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Lady.Day.Az всегда с большой гордостью знакомит своих читателей с именами отечественных дизайнеров, сумевших достичь определенного успеха в сфере моды. На этот раз нашей собеседницей стала основательница бренда "Designer MEEAMEE" Медина Залова. Профессиональный художник-дизайнер, архитектор внесла новый и свежий взгляд на моду в Азербайджане. За 2018 год она выпустила 7 коллекций и дважды приняла участие в Azerbaijan Fashion Week.

В интервью с Lady.Day.Az Медина рассказала о том, с чего начинался ее путь, и какова ДНК бренда "Designer MEEAMEE".

С самого детства я, можно сказать, ощущала себя дизайнером. Создавала одежду для своих кукол, выбирала, во что самой одеваться, помогала сочетать одежду своим подругам. Окончив школу, я пошла по стопам мамы и поступила на архитектора. Но моя детская мечта меня не покинула - я создавала одежду для себя, чем вызывала большой интерес у окружающих. Тогда я в очередной раз поняла, что мое призвание - быть дизайнером. Уже после университета я уехала в Стамбул осуществлять свою мечту и получила второе образование в области дизайна одежды.

Каждая женщина стремится создать свой стиль, не похожий ни на чей другой. Я захотела помочь нашим женщинам в этом, что стимулировало на основание своего бренда. Я люблю уникальность и даю женщинам свободу сочетать вещи из всех коллекций и стилей так, как кажется правильным именно им. Моя линия одежды совмещает несколько стилей, что удобно для всех.

Главное для меня в создании одежды бренда "Designer MEEAMEE" - качество и эксклюзивность. Мне нравится, что наши клиенты всегда довольны качеством наших тканей и пошива. А пошив у нас не фабричный, а индивидуальный. Мне очень важно, чтобы наши клиентки выделялись из толпы и сохраняли свою уникальность в одежде.

Я не создаю экстравагантные вещи, которые невозможно носить в повседневной жизни. Я неоднократно повторяла, что для меня стиль в простоте, но не в банальности, главное - не путать эти два понятия. Каждая вещь бренда имеет свою изюминку - некую эксклюзивную деталь, которая выделяет и отличает данную вещь.

Детали и хорошее качество - я максимально сконцентрирована на двух этих моментах, и это делает истинную ценность вещи гораздо выше той, которая указана на ценнике. Я создаю вещи, которые люди могут носить долгие годы, и действительно вкладываю в них свою душу.

Каждая коллекция обрабатывается вручную. Даже детали пришиваются вручную. Пошив вещей - очень важный момент для меня и я уделяю этому большое внимание.

Национальные орнаменты не являются основным акцентом моего бренда, но я обращалась к этой тематике и еще буду возвращаться к ней. Планирую создать коллекции с национальной тематикой, но представлю ее не в Азербайджане (улыбается). У меня много планов, о которых пока говорить рано.

Выбирая ткани, я ориентируюсь на качество и удобство. Главное - чтобы тот, кто носит "designer MEEAMEE", ощущал себя хорошо. Используем разные ткани, в основном натуральные - заказываю из Италии и Англии, иногда покупаю в Стамбуле. Также использую эксклюзивные ткани по своим эскизам. Несмотря на все это, я стараюсь сделать свой бренд максимально доступным, чтобы многие девушки могли себе позволить одеваться индивидуально - это и есть цель моего творчества, я не создавала бренд с целью заработать.

Участие в AFW - прекрасные эмоции и еще одна возможность показать свои работы широкой аудитории. Всегда приятно видеть как гости шоу с большим интересом и восхищением смотрят наш показ, а также после AFW получать большое количество положительных отзывов, как среди гостей вечера, так и среди представителей СМИ.

Считаю, что очень важно помнить о таких вещах как женственность и уникальный взгляд на вещи. В представленной на последней Неделе моды коллекции я совместила стиль, женственность, элегантность и использовала такие элементы, как отделка мехом, асимметрия и завышенная талия. Вдохновилась же любимым городом, в котором находилась во время создании коллекции, и прогулками по Стамбулу.

Я не чувствую конкуренции в своем деле. Я очень люблю свою работу и знаю, что делаю это очень даже неплохо, а главное индивидуально. Все мои идеи - частичка меня. Я не продаю людям то, что не надела бы сама.

Франгиз Агаларова