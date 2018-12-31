Каждый день как новый год - Секреты счастья от Садхгуру - ФОТО

"Я отмечаю каждый новый день как новый год, потому что я всегда счастлив!" - говорит Джагги Васудев, он же Садхгуру.

В Новый год Lady.Day.Az рассказывает о книге известного гуру, которую в ноябре 2018 года приобриле большинство бакинцев. И не просто приобрели, а даже подписали на презентации и лекции на тему "Внутренняя инженерия - технологии благополучия", прошедшей в Центре Гейдара Алиева.

"Внутренняя инженерия - технологии благополучия" - всесторонняя система, основанная на древней науке йоги, для прохождения через глубокие и продолжительные личные трансформации. Это - способ соединения тела, ума, чувств и энергии человека на пиковой точке, в полной гармонии, не требует какой-либо физической подготовки или знаний о йоге, и благодаря этому можно с легкостью интегрировать в любой образ жизни. И в отличие от многих wellness-активистов, знаменитый йог, мистик и коуч абсолютно точно знает, о чем говорит.

Его бестселлер "Внутренняя инженерия. Путь к радости" популярен во всем мире. В нем Садхгуру открывает способы достижения гармонии и благополучия, которые стопроцентно работают.

Как добиться того, чтобы время не утекало сквозь пальцы? Что нужно сделать для достижения внутренней стабильности? "Йога вам в помощь" - пожалуй, это главный ответ Садхгуру на все многочисленные вопросы своих учеников. Знаменитый йогин и мистик, посвятивший жизнь заботе об улучшении физического и ментального здоровья жителей планеты, собрал принципы классической науки йоги в фундаментальную программу, с которой выступает по всему миру. Он читал лекции в Оксфорде, Стэнфорде и Гарварде, участвовал в Международном экономическом форуме в Давосе, World Peace Summit, заседании ООН и конференции TED, обучал сотрудников Google, General Electric и Сбербанка.

Ученики Садхгуру утверждают, что его мудрость помогает контролировать желания тела, движения ума и всплески эмоций. Но что более важно - управлять жизнетворной внутренней энергией, которая пульсирует, когда мы счастливы, и затухает под воздействием стресса и разрушительных практик.

Чем бестселлер индийского коуча отличается от многочисленных пособий по йоге и инструкций в духе "помоги себе сам"? Садхгуру выключает практику из различных контекстов - культурного, религиозного, спортивного, - и преподносит ее без лишней мистификации, в первую очередь, как эффективную технологию. Применяя ее, любой желающий сможет стать, как выражается Садхгуру, "архитектором собственной радости". А именно радость жизни, по мнению йогина, является главным залогом хорошего самочувствия и душевного здоровья.

Раздражает таксист, который в сотый раз отправился не по тому адресу? Недоумеваете, почему у подруги в карьере чудеса, а у вас - затишье? Простые правила и упражнения Садхгуру научат программировать события жизни такими, какие нужны именно вам. Есть в книге что-то от недавно переизданного хита Джона Кехо "Подсознание может все" - по большому счету, все эти труды из жанра "популярная духовность" говорят об одном и том же. Но "рессеивающий тьму" (именно так переводится слово "гуру") предлагает начать самотрансформацию с совершенствования тела. А дух подключится.

В своей книге Садхгуру приводит упражнения, которые помогут переосмыслить предел своих возможностей, стать более функциональным и здоровым человеком, но что самое главное - научит их правильно выполнять. А еще - даст советы по эффективному питанию, которые если не помогут дожить до ста лет, то уж точно замедлят процессы старения, улучшат сон и цвет лица.

Помимо прочего, есть такая рекомендация:

"Давайте поэкспериментируем. Начните сегодня с двадцати пяти процентов натуральных свежих продуктов - фруктов или овощей - и на протяжении четырех-пяти дней медленно повышайте их долю до ста процентов. Сохраняйте этот уровень день или два; затем ежедневно понижайте его на десять процентов, и через пять дней ваш рацион будет наполовину состоять из свежей растительной пищи. Это идеально подходит большинству людей, которые хотят быть активными по шестнадцать-восемнадцать часов в день. Помните: если вы едите продукты, прошедшие термообработку, на один прием пищи вам может понадобиться пятнадцать минут. Если же вы едите сырые фрукты или овощи, у вас на тот же объем уйдет немного больше времени, потому что нужно будет дольше жевать. Но природа тела такова, что через пятнадцать минут оно скажет вам, что обед закончен. Из-за этого люди могут потреблять гораздо меньше необходимого и терять в весе. Все, что требуется, - это немного лучше осознавать, сколько чего вы едите".

Помимо конкретных шагов и понятных рецептов есть немаловажный момент, делающий "Внутреннюю инженерию" особенно привлекательной - юмор. Садхгуру не стесняется подшучивать над собой, развенчивает мифы вокруг йоги и саркастично прохаживаться по шарлатанским призывам многочисленных псевдо-гуру. Любую попытку превратить свой рассказ в проповедь, он сам же и пресекает, преподнося накопленные за жизнь знания в доступной и остроумной форме.

"Был такой случай. К аптеке, принадлежавшей Шанкарану Пиллаю, подошел очередной покупатель. Перед входом он увидел мужчину, который обнимал фонарный столб, дико вращая зрачками.

Войдя в помещение аптеки, покупатель спросил: "Кто это?"

Шанкаран Пиллай невозмутимо ответил: "Это мой клиент".

- А что с ним случилось?

- Он попросил лекарство от кашля.

- А что же вы ему дали?

- Упаковку слабительного. И велел немедленно его принять.

- Слабительное от кашля?!

- Конечно. Вы же его видели. Думаете, он еще осмелится кашлянуть?

Упаковка слабительных пилюль от Шанкарана Пиллая символизирует типичное решение, которое сегодня предлагается во всем мире тем, кто ищет благополучия".

"Гуру должен соответствовать своему времени", - говорит Васудев. Вероятно, именно из-за отсутствия в его учении замысловатого мистицизма, у йогина так много последователей. Недаром его благотворительный фонд "Иша", который помогает малоимущим получать образование и доставляет медикаменты в страны третьего мира, насчитывает более 7 миллионов волонтеров по всему миру. А цифры, как учит нас адепт научного подхода Садхгуру, не могут врать.

Ф. Агаларова