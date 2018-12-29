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Она беременна - Натаван Хабиби показала округлившийся животик - ФОТО

29 декабря 2018 11:00

Она беременна - Натаван Хабиби показала округлившийся животик - ФОТО

Популярная певица Натаван Хабиби в скором времени готовится стать матерью.

Как сообщает Lady.Day.Az, о беременности  Н.Хабиби стало известно осенью, однако все это время исполнительница скрывала от поклонников свое интересное положение под широкими и объемными нарядами - сейчас же отчетливо можно увидеть округлившийся животик будущей звездной мамы, которая поделилась в Instagram новыми снимками, вызвав восторг поклонников.

  

  

Отметим, что для певицы и ее супруга - рэпера Саида Алиева будущий ребенок станет первым.

Н. Гасымова

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