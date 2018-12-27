Почему Александр Вэнг - дизайнер будущего? - 5 причин - ФОТО

Еще недавно казалось, что Александр Вэнг, запустивший свой одноименный бренд в 21 год и с 2012-го по 2015 год возглавлявший французский дом Balenciaga, сдал позиции. Продажи Alexander Wang падали и мало кто воспринимал новые коллекции всерьез. Все изменилось в 2017 году, когда Вэнг вдруг полностью пересмотрел концепцию марки и снова стал создавать вещи, за которыми выстраиваются очереди.

Изменил подход к созданию коллекций

Первая причина, по которой американский дизайнер вновь популярен - свежий взгляд. Это коснулось не только дизайна одежды, но и облика самого бренда. После 13 лет Вэнг обновил логотип и сделал его более современным.

Делает крутые коллаборации

На счету Александра Вэнга большое количество коллабораций, но самые громкие из них - это сотрудничество с H&M и Adidas Originals. Они привлекли интерес новой молодой публики, которая узнала о Вэнге если и не впервые, то точно с новой стороны.

Избавился от налета Balenciaga

Работа в модном доме Balenciaga не могла не оставить след в творчестве дизайнера. К сожалению, черты французского бренда слишком отразились в коллекциях Вэнга, что разочаровало поклонников в ранее не похожем ни на что Alexander Wang.

Новые же показы снова выглядят интересно и современно, а главное, в них сохраняется индивидуальность американца.

Показывает свои коллекции на три месяца раньше остальных

Вэнг - единственный дизайнер, который выпускает коллекции на три месяца раньше Недель моды в Нью-Йорке. Таким образом, он определяет тренды, на которые потом ориентируется все fashion-сообщество.

Курс на миллениалов

Поклонниками Alexander Wang стали не только те, кого покорил дизайнер еще в самом начале своей карьеры, но и главные звезды стристайла, музыканты и модели, включая Беллу Хадид и Кайю Гербер. Они постоянно участвуют в его новых показах, привлекая внимание миллениалов и блогеров к бренду.

Elle.ru

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