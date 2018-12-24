Наоми Кэмпбелл без парика шокировала поклонников - ФОТО

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл разместила в Instagram снимок, на котором предстала без парика. Отметим, что последние несколько лет из-за проблем с волосами супермодель появляется на публике исключительно в париках.

Как сообщает Lady.Day.Az, фотография вызвала резонанс в Сети. Некоторые из подписчиков, судя по комментариям к публикации, были шокированы внешним видом Наоми Кэмпбелл, в то время как другая часть выразила восторг ее смелостью и натуральной красотой.

Н. Гасымова

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