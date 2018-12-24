24 декабря 2018

отправить статью
Наоми Кэмпбелл без парика шокировала поклонников <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

15:43

  • 91
Наоми Кэмпбелл без парика шокировала поклонников - ФОТО
18-летняя Адут Акеч стала моделью года <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

14:20

  • 276
18-летняя Адут Акеч стала моделью года - ФОТО
7 голливудских звезд, которые завели Instagram в 2018-м <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

11:45

  • 250
7 голливудских звезд, которые завели Instagram в 2018-м - ФОТО

24 декабря 2018 15:43

Наоми Кэмпбелл без парика шокировала поклонников - ФОТО

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл разместила в Instagram снимок, на котором предстала без парика. Отметим, что последние несколько лет из-за проблем с волосами супермодель появляется на публике исключительно в париках.

Как сообщает Lady.Day.Az, фотография вызвала резонанс в Сети. Некоторые из подписчиков, судя по комментариям к публикации, были шокированы внешним видом Наоми Кэмпбелл, в то время как другая часть выразила восторг ее смелостью и натуральной красотой.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 91

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

11:45

  • 250
7 голливудских звезд, которые завели Instagram в 2018-м - ФОТО

Гости

01:52

  • 520
SHARE-BAZ: Волшебный мир иллюстратора Джамили Алиевой - ФОТО

Гости

21 декабря 12:55

  • 807
Новая Instagram-звезда - 5-летняя девочка умело копирует образы знаменитостей - ФОТО