7 голливудских звезд, которые завели Instagram в 2018-м - ФОТО

Главные аскеты социальных сетей в этом году все же решили примкнуть в наши круги и тоже завели страницы в социальной сети Instagram. Некоторые из них открыли аккаунты под влиянием продюсеров ради промоушена новых проектов, другие решили почесать эго и ежедневно купаться в любви фанатов, третьи вдруг обнаружили для себя новую увлекательную игрушку, быстро освоились и теперь постят все подряд.

Деми Мур @moore2d

Поводом для того, чтобы роковая и довольно скрытная брюнетка открыла собственную страничку стала свадьба принцессы Евгении. Свой первый пост, от 12 октября, актриса адресовала Стелле Маккартни - и продемонстрировала платье, которое она надела на церемонию. Сама Мур призналась, что сделала это под давлением дочерей и оставила для домашнего использования, изредка публикуя песиков и дочерей. И просто изумляя поклонников тем, как молодо выглядит - без фильтров и фэйстюна.

Макалей Калкин @culkamania

Заложник одной-единственной роли Маколей Калкин завел аккаунт "на слабо" - на шоу Джимми Фэллона 3 марта. Зачем снимать продолжение культовой истории, если Instagram исполнителя главной роли - и есть ответ на вопрос "что произойдет с главным героем, когда он останется дома 30 лет спустя?" Символично, что постом, собравшим большего всего лайков, стала серия фотографий, в которой все герои выросли и встретились.

Джейк Джилленхол @jakegyllenhaal

"Принц Персии" и король "Горбатой горы" завел аккаунт под занавес уходящего года - первый пост в его ленте появился лишь 5 декабря. Всего за пару недель с тремя очень ироничными постами Джилленхол заработал миллион благодарных подписчиков. Дебютный ролик, в котором герой якобы понимает, что роль в следующем Спайдермене ему не светит, просмотрели почти три миллиона раз. Судя по подписке Джейка, сам он фанатеет от Зендаи и Рианны, дружит с Джессикой Честейн, семьей Лайвли-Рейнольдс, Энн Хэтауэй и 50Cent.

Николь Кидман @nicolekidman

На фоне остальных голливудских блогеров-новичков Николь Кидман выглядит "бывалым инстаграмером", аккаунт она открыла 8 января, сразу после церемонии "Золотой глобус". И ведет его в классической рафинированной манере звезды первой величины - кадры со съемок, трейлеры к фильмам, обложки глянца и редкие кадры сладкой и счастливой семейной жизни с кошкой и любимым супругом.

Том Круз @tomcruise

Свой аккаунт Круз завел почти год назад, в январе 2018-го. Правда, личной страничкой актера это можно назвать с большой натяжкой. Скорее - рекламная кампания очередной части "Миссия невыполнима" и один из актуальных каналов для продвижения картины. Вокруг боевика так или иначе вращаются все его 35 постов (и ни одного - посвященного дочери или сайентологи). Как говорится - ничего личного. В друзьях у Круза - сплошь аллея славы: Роберт Дауни-Младший, Брайан Крэнстон, Бен Стиллер, Алек Болдуин, Камерон Диаз и Кирстен Данст.

Натали Портман @natalieportman

Как и полагается главной оскароносной умнице, первый пост в инстаграме Портман разместила 1 января 2018 года, пообещав себе и поклонникам начать новую социальную жизнь. Свой аккаунт Портман использует как площадку для политических и феминистических высказываний - против сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте. И как промо-кампанию новой картины - "Голос люкс".

Джулия Робертс @juliaroberts

Точка отсчета: 26 июня 2018 года. Всем привет - и 378 тысяч лайков за пару часов. Кажется, что аккаунт появился в профессиональную "эпоху Ренессанса" красотки - за последние пару лет ее не было "так много", как за последние пару месяцев. Но, кажется, что Робертс никуда и не уходила, и ежедневные подписки ностальгирующих фанатов доказывают статус народной любимицы, над которым, как и над ее улыбкой, не властно время.

Н. Гасымова

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