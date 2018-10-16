Все, что мы знаем о первом ребенке Меган Маркл и принца Гарри - ФОТО

Пока весь мир приходит в себя после новости о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первого ребенка, мы рассказываем о самом важном, что уже известно о королевском первенце. После того как бывшая актриса из Америки стала членом британской королевской семьи в мае 2018 года (к слову, платье Меган Маркл Givenchy однозначно попадет в список самых красивых свадебных нарядов в истории), оставалось только вопросом времени, когда официальные представители дворца сообщат радостные новости, тем более что в ноябре 2017-го во время фотоколла принц Гарри сообщил прессе, что они с Меган мечтают стать родителями как можно раньше.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Vogue.ru, во время свадьбы принцессы Йоркской Евгении, которая прошла 12 октября в Виндзорском замке, молодожены рассказали о скором пополнении королеве Елизавете и другим членам королевской семьи.

Когда Меган Маркл ожидает ребенка?

Известно, что первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на свет весной, предположительно в апреле. И если так, то по знаку Зодиака ребенок будет Овном или Тельцом.

Каким по счету он будет в очереди на престол?

В очереди на трон первенец Меган Маркл и принца Гарри будет занимать седьмое место: перед ним идут принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям, принц Кембриджский Джордж, принцесса Кембриджская Шарлотта, принц Кембриджский Луи и герцог Сассекский Гарри.

Какой титул будет у первенца?

Первый ребенок Меган Маркл не сможет стать принцем или принцессой, поскольку в 1917 году Георг V создал ограничения для членов королевской семьи, которые находятся слишком далеко в очереди на престол. Если у герцогини Сассекской Меган родится сын, он станет графом Дамбартона, а девочка - леди Маунтбэттен-Виндзор.

Как будут звать первенца?

Профессор истории из Университета Торонто Кэролин Харрис, которая написала большой труд по истории британской королевской семьи, считает, что чем дальше наследник в очереди на престол, тем выше шанс, что у него будет необычное имя.

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