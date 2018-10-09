8 интересных фактов о Барбаре Палвин - ФОТО

Вчера топ-модель Барбара Палвин отметила свое 25-летие. По этому случаю Lady.Day.Az представляет 8 интересных фактов о модели Prada и Victoria's Secrets:

1. Модельная карьера Палвин началась, когда ей было всего 13 лет. Во время прогулки по родному Будапешту она привлекла внимание скаута модельного агентства IMG, и вскоре ее жизнь перевернулась.

2. Началом серьезной модельной карьеры для Барбары стал переезд в Японию и работа для журнала Spur. Прожив 3 года в Азии, молодая девушка привлекла внимание самой Миуччи Прады, и в феврале 2010 года (в возрасте всего 17 лет!) Барбара получила предложение открывать показ Prada в Милане.

3. Палвин - полиглот и владеет пятью языками: родным венгерским, французским, английским, немецким и, благодаря работе в Стране восходящего солнца, японским.

4. Журнал Forbes поместил девушку на 17 место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира, а авторитетный сайт models.com присвоил Барбаре номер 14 в ежегодном рейтинге Money Girls.

5. В разное время Барбара была замечена на свиданиях с самыми завидными женихами планеты! Леонардо Ди Каприо, Эд Ширан, Найл Хоран и даже звезда футбола Неймар - далеко не полный список претендентов на сердце юной красавицы.

6. У Барбары есть собственный бренд обуви Palvini. Единственный магазин, где можно купить именные лодочки топ-модели, находится в Будапеште.

7. Палвин всегда мечтала стать актрисой и уже успела сыграть в кино. В 2014 году на экраны вышел фильм Бретта Ретнера "Геракл", где Барбара блестяще исполнила роль Антимахи.

8. Любимое времяпровождение Барбары Палвин - просмотр "спанчбоба" с огромной тарелкой чипсов или традиционного венгерского сыра.

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