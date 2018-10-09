Фото дня - Откровенный снимок Насти Ивлеевой в Баку

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 фолловеров, находится в Азербайджане.

Как сообщает Lady.Day.Az, здесь она в связи со съемками нового выпуска программы "Орел и решка. Перезагрузка", ведущей которой является с весны 2017 года.

Будучи в Баку, Ивлеева сделала откровенное селфи в нижнем белье, которым поделилась в Instagram.

Добавим, что Настя, побывавшая на обложке MAXIM, часто радует своих фанатов откровенными снимками.

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