Фото дня - Азербайджанская модель Самира Агаева в новой фотосессии

Известная своими откровенными фотографиями азербайджанская модель Самира Агаева при каждом случае гордо демонстрирует своим поклонникам стройную фигуру.

Как сообщает Lady.Day.Az, Самира продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями в купальнике, сделанными в Дубае. Последние фотографии модели вызвали восторг ее подписчиков, которые осыпали ее комплиментами в комментариях.

Lady.Day.Az представляет фотографии модели:

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