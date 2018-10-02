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2 октября 2018 13:28

Как Моника Беллуччи отметила свой день рождения? - ФОТО

Монике Беллуччи 30 сентября исполнилось 54 года, хотя в это действительно сложно поверить. Звезда кинематографа и одна из самых сексуальных женщин планеты выглядит великолепно, подчеркивая в своих интервью, что все дело во внутренней гармонии. К слову, Моника никогда не сидела на изнурительных диетах, предпочитая итальянскую пасту и бокал красного вина любому низкокалорийному салату.

  

Как сообщает Lady.Day.Az, в день своего рождения актриса была замечена в парижском ресторане Costes, где была в кругу друзей. Для своего выхода Моника выбрала платье любимого черного цвета, которое она дополнила ремнем, декорированным стразами.

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