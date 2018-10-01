12 цитат Моники Беллуччи, которые вдохновляют и заставляют задуматься - ФОТО

Вчера культовой звезде итальянского кинематографа и одной из самых сексуальных женщин планеты исполнилось 54 года. Несмотря на возраст, Моника продолжает вдохновлять своей красотой и обаянием миллионы людей на подиумах, в фильмах и даже интервью. К слову, Беллуччи неоднократно отмечала, что женская гармония и притягательная внешность - это не только работа над собой и постоянное самосовершенствование, но и любовь к жизни во всех ее проявлениях. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет 12 цитат Моники, которые заставляют задуматься и погружают в приятный философский самоанализ.

1. ПРО БАЛАНС

"Не знаю, можно ли назвать идеальным тот баланс, которого я достигла. Я не снимаюсь все время. Именно поэтому я не спешила с рождением детей до тех пор, пока не была к этому готова. Я стараюсь организовать свое время в соответствии с их потребностями, поскольку знаю, что они нуждаются во мне. Не хочу ставить работу на первое место, потому что дети для меня намного важнее".

2. ПРО ЕДУ

"Я знаю, что мне нельзя мучное, нельзя хлеб и пасту. Но что делать... Терпеть не могу запретов. Иногда кусочек удовольствия необходим, правда? Вредно, конечно. Но еще вреднее - отказывать себе во всем. Я ем все, но больше всего люблю итальянскую еду. Даже моя дочь делает то же самое. Ее любимая еда - макароны и пармезан".

3. ПРО КРАСОТУ

"Что значит быть красивой? Это не связано с биологией.. женственность - это отражение вашей жизни и опыта".

4. ПРО РАЗВОД С ВЕНСАНОМ КАССЕЛЕМ

"У нас с Венсаном слишком разные миры. У меня свои друзья, у него свои, у меня свои увлечения, у него свои. Мы просто иногда выходим из своего окружения и встречаемся для совместного времяпровождения. Мне казалось эта модель отношений идеальной. Но практически в каждом браке приходит переломный момент, когда есть два развития пути, либо развестись, либо сохранить брак. К сожалению, мы пошли по первому более легкому пути".

5. ПРО ВОЗРАСТ

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить".

6. ПРО ЗАВИСТЬ

"Не нужно ненавидеть людей, которые завидуют, потому что они признают, что ты лучше".

7. ПРО МУЖСКОЕ ВНИМАНИЕ

"Не понимаю женщин, которые говорят, что мужское желание их унижает. По-моему, они просто не в ладу с собой".

8. ПРО ИДЕАЛЫ

"Нужно быть снисходительными. Ведь кто мы такие: безумцы, старающиеся удержать равновесие на шаре, который и сам, крутясь со страшной скоростью, путешествует по Вселенной. Кто в таких условиях может быть совершенным?".

9. ПРО ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

"Я чувствую себя наедине с собой хорошо и комфортно, но не потому, что я красива. Я знаю многих очень красивых людей, чья жизнь ужасна. И им очень плохо наедине с собой. Ощущать внутренний комфорт - это не то, как ты выглядишь внешне, а то, как ты чувствуешь внутри. Я счастливый человек, потому что испытала много любви по отношению к себе - у меня очень большая семья".

10. ПРО ГАРМОНИЮ

"По-моему, глупо, будучи молодой и красивой, становиться содержанкой какого-нибудь толстосума, бесконечно прожигать жизнь на тусовках. Красота должна помогать нам обрести гармонию, любовь и смысл в этом сумасшедшем мире".

11. ПРО ИТАЛИЮ

"Италия - часть моей личности, моего способа мышления, действия, это просто мой стиль жизни! Страна происхождения определяет даже то, как ты ешь! Иначе говоря, это то, как ты смотришь на само существование! Я думаю, Италия - страна, у которой есть немало недостатков, как и у многих других стран, но в то же время нас часто воспринимают как "прекрасную страну", страну, где есть искусство, красота, хорошая еда, хорошая жизнь... Это все же страна, которую отличает любовь к жизни".

12. ПРО ДИЕТЫ

"Если я готовлюсь к роли, для которой мне нужно сбросить вес, я могу это сделать. Я ем мясо, рыбу, овощи и сразу худею. Но иногда я готовлюсь к той роли, где нужно набрать вес, и я могу сказать, что я больше предпочитаю это".

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