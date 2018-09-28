8 фактов, которые вы не знали о Гвинет Пэлтроу - ФОТО

Вчера актрисе исполнилось 46 лет. По этому поводу Lady.Day.Az представляет малоизвестные факты из ее жизни:

ОНА ОБОЖАЕТ ЧИПСЫ

Своим любимым перекусом веганка и поклонница здорового образа жизни Пэлтроу называет миндаль с кокосовой водой или смузи с кейлом, лимонным соком и агавой, но честно признается, что ее настоящая слабость - это картофельные чипсы со вкусом барбекю. При этом актриса выпустила книгу веганских кулинарных рецептов.

ОНА ЗАПУСТИЛА СОБСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В сентябре Пэлтроу представила первый выпуск Goop - полноценного издания о здоровом образе жизни. Для обложки дебютного номера актриса снялась сама: обнаженная и измазанная в грязи. Напомним, проект Goop Пэлтроу придумала в 2008 году. Сначала он представлял собой рассылку с советами в духе "никогда не пользуйтесь смазками", "медитируйте каждый день" и "не ешьте пищу белого цвета".

У НЕЕ ОТЛИЧНОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА

Чтобы убедиться в этом, вам понадобится 5 минут и два видео: первое, где она в дуэте с Джимми Фэллоном поет самые нелепые романтические переписки, и "Toddlerography" из шоу Джеймса Кордена, где дети учат ее танцевать.

ОНА ДЕЛАЕТ БИЗНЕС НА СМЕШНЫХ ВЕЩАХ

В магазине Goop, который придумала Гвинет Пэлтроу, можно найти десятки сюррелистичных товаров, на которых актриса зарабатывает миллионы: "репеллент против энергетических вампиров", камни, заряженные шаманами, или целительные наклейки на тело, из материала, используемого NASA.

ОНА КУРИТ

Да, веганка, поклонница йоги и медитации, курит. Но только одну сигарету в неделю. В субботу вечером.

СВОЮ ДОЧЬ ОНА НАЗВАЛА В ЧЕСТЬ ЯБЛОКА

Имя дочери Пэлтроу и солиста группы Coldplay звучит как Эппл ("apple", "яблоко"). ""Эппл" звучало так мило и звонко и вызывало у меня такие приятные ассоциации", - объяснила свой выбор Гвинет. Сыну же Пэлтроу и Мартин решили дать библейское имя - Мозес, или Моисей.

Накануне своего дня рождения актриса выложила в личном блоге фото Эппл и поздравила ее с Днем дочери, который отмечался в США 26 сентября.

ОНА ВСТРЕЧАЛАСЬ С БРЭДОМ ПИТТОМ

Актеры встречались в середине 1990-х годов. Их отношения длились два года. В недавнем интервью Гвинет призналась, что винит в разрыве только себя: "Я не была готова к этим отношениям, он был слишком хорош для меня. Я верный друг, хорошая сестра, любящая дочь и мама, но в отношениях я все принимаю близко к сердцу и постоянно разрушаю их".

ОНА ОБОЖАЕТ ДОСТОЕВСКОГО

"Преступление и наказание" - любимая книга Гвинет Пэлтроу. "Я читала ее, когда мне было 17 лет, и почему-то идентифицировала себя с Раскольниковым. Не как с убийцей, а как с человеком, у которого есть собственное объяснение того, что хорошо, а что плохо", - комментирует актриса. Также в списке любимых произведений она отмечает "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Под покровом небес" Пола Боулза и "Фрэнни и Зуи" Сэлинджера.

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