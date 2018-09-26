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26 сентября 2018 14:04

Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко прогулялись по Ичеришехер - ФОТО

Российская супермодель, актриса, телеведущая и филантроп Наталья Водянова приняла участие в стартовавшем 24 сентября в Баку 20-м Глобальном форуме молодых лидеров Специального олимпийского движения, главной темой которого стала инклюзивность.

  

Как сообщаетLady.Day.Az, в столицу Азербайджана Водянова прибыла вместе со своей близкой подругой - российским дизайнером с мировым именем Ульяной Сергеенко, которая приняла участие в гала-ужине, прошедшем в рамках форума.

Кроме этого звездные подруги успели прогуляться по Ичеришехер.

  

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