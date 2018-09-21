Популярный маркетолог Эллада Алиева о здоровом образе жизни, внешнем виде и балансе питания - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Эллада Алиева, - заведующая отделом инноваций и стратегического маркетинга, создатель с нулевой позиции многих брендов Азерсун, пользующихся и по сей день спросом на широком потребительском рынке, очень интересная и многогранная личность.

Известный в стране маркетолог, ведущая тренингов, мастер-классов, перфекционист по характеру, умудряющийся как создавать стратегии продвижения, так и непосредственно принимать участие в съемках и озвучивании теле и радиореклам своих марок, ведет весьма интенсивный образ жизни. Именно сфера ее деятельности и то, как она при такой динамике умудряется всегда оставаться активной, работоспособной, не "терять" внешность и двигаться от проекта к проекту и заинтересовала Lady.Day.Az . Мы решили узнать с чего начинался ее путь в здоровый образ жизни и что такое "правильное питание".

Отметим также, что своими знаниями в области питания Эллада ханум начала делиться и в своем блоге в Instagram, который завела пару месяцев назад по просьбам всех тех, кто хочет быть здоровым, динамичным и просто красивым.

Отказаться от сладкого многие люди не могут. Человек, съедая все кондитерские, хлебобулочные изделия, которые по своей сути считает очень вкусными, начинает к ним привыкать.

Наш организм очень правильный, он знает, что ему нужно. Человек появляется на свет не с этими вкусовыми предпочтениями. По мере того как он начинает питаться, рецепторы привыкают к еде, и если вы питаетесь неправильно, то продолжает хотеть есть именно это.

Любовь к спорту и правильному питанию у меня с детства. Я много лет назад занималась каратэ-до (шотокан), марафонским бегом, большим теннисом, бадминтоном, короче говоря, в моей жизни было много активностей. Я постоянно должна была ходить на какие-то тренировки, кружки, умудрилась еще и получить музыкальное образование (улыбается). В результате всего этого у меня выработался синдром отличника. Выросла такая кошмарная перфекционистка как я (смеется). Это проявляется и в моем дотошном отношении ко всему, что меня заинтересует. Так случилось и с питанием. Интерес привел меня на американские курсы, где я даже прошла интенсив консультантов по питанию.

Вернуть навыки правильного питания оказалось делом несложным. И это потому, что мама меня всегда правильно кормила. Будучи ребенком, я не особо задумывалась над тем, почему мама "пичкает" меня творожками, йогуртами, почему так много уделяет внимания мясному, рыбному рациону у меня и брата. Спустя годы я просто начала понимать, что еда это не самоцель и не цель жизни человека, а, можно сказать, зарядка для организма, как бензин, как электричество для смартфонов, и чем она качественнее, правильнее, тем полноценнее функционирует организм. На сегодняшний день мое счастье в том, что я не особый любитель кондитерских изделий, мучного, именно потому что с самого детства мама не приучила меня к ним. То есть организм запомнил свои азы питания, заложенные когда-то мамой, за что я ей благодарна как родителю.

Она всегда старалась сделать меню максимально полезным и разнообразным. Она привила мне привычки здорового питания, а я в свою очередь передаю эти привычки своей дочери, которая в 15 лет следит за своим весом и если видит на весах, что поправилась на пару килограммов, то, пользуясь моими советами, быстро возвращается к своей нормальной массе. У нас дома, да и в моем дружеском окружении самая распространенная терминология это - углеводы, белки, кальций, растительная клетчатка и суточное потребление калорий (смеется).

Я против различных диет и голодания. Потому что диеты - не выход из ситуации. Любой килограмм, потерянный во время диеты возвращается, потому что он был сброшен в результате НЕ правильного питания, а голода. И скажу больше, что когда человек голодает, он автоматически начинает требовать любую еду, которую видит, он становится агрессивным, нервным. Есть женщины, которые впадают в депрессию, потому что они не могут вливаться в общий поток окружающей их жизни, встречаться с подругами, ходить в те места, куда привыкли ходить со своими детьми, знакомыми. Они не могут быть в определенных сообществах, потому что элементарно им будет хотеться кушать и это их полностью деморализовывает, они срываются, прекращают снижение веса, так и не достигнув результата. Зная это, они начинают ограничивать себя не только в еде, но и общении. Так появляется физическая и психологическая нагрузка.

Женщина должна питаться, элементарно для того, чтобы ее организм нормально функционировал, ее кожа, ногти, волосы были в порядке, чтобы у нее было хорошее настроение. И, конечно же, голод не способ обрести здоровое тело.

Многие думаю, что правильное питание - это диета. Часто слышу от окружающих: "Ты опять на диете?", "Ты все еще на диете?" и т.п. Люди в корне не понимают суть правильного питания. Они считают, что если оно правильное, то значит невкусное, или говорят, что не есть то, что хочется - вредно, удивляются тому, что я использую очень много всяких специй, приправ, готовя то или иное блюдо. Правильное питание не подразделяется на вкусное и невкусное, правильное питание - это баланс микроэлементов, витаминов, полезных веществ, которые нужны организму для полноценного функционирования. Ведь по сути человек не живет для того, чтобы есть. Еда для него - источник энергии, тех самых запасов, которые необходимы для правильного функционирования, для жизни, для того, чтобы человек был энергичным и здоровым и мог творить, работать, учиться, путешествовать, растить детей, делать карьеру и т.д.

Отношение к еде у людей неправильное. Они многого не знают о питании. Могут есть жареный картофель, обмакивая его в кетчуп или майонез, и запивать это энергетиком в 10-11 часов вечера, или съесть плов, потом за ним какой-нибудь десерт и лечь спать. И это без всякой физической активности изо дня в день. То есть ты съедаешь эти калории, а организм понимает, что если он это съел, то ему надо это куда-то потратить. А что делает человек? Просто ложится спать. И в течении 48-72 часов, в зависимости от количества съеденного, эти калории нужно выводить из организма, иначе они накапливаются, откладываются в жиры, закладывая основы диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, кишечной непроходимости.

Многие думают, что есть ночью салат, политый оливковым маслом - вредно. Хотя это наоборот полезно. Оливковое масло вообще всем полезно, и его обязательно нужно употреблять в пищу, соблюдая меру в рамках своих особенностей организма.

Мне часто пишут:"я практически ничего не ем, но почему-то не худею". И мне приходится объяснять, что во время голодания организм хочет выжить, и для этого он не то чтобы не отдает жиры, а наоборот запасается ими. Или же говорят, что едят только фрукты и не худеют. Фрукты это хорошо, но надо знать, что еще нужно есть, чтобы организм нормально функционировал, подстегивал метаболизм, и благодаря стимуляции обмена веществ токсины, отеки, жиры покидали организм.

Метаболизм нужно постоянно подстегивать, чтобы жиры расщеплялись и выходили из организма. А когда человек морит себя голодом, организм включает сигнал SOS и начинает запасаться всеми теми калориями и жирами, он понимает, что голодает и не отдает ничего из этого, начинает беречь все то, что имеет, дабы бороться с грядущим голодом.

"Я боюсь, что не смогу отказаться от всех этих десертов, это же так вкусно", - говорят женщины, которые приходят к нам в клуб правильного питания на консультации. И у меня один ответ, или ты хочешь выглядеть красивой, со стройными бедрами, тонкой талией, чистой кожей, и прилагать к этому усилия, соблюдая меру в питании и периодически подвергая себя нагрузкам, улучшать свой внешний вид, или же продолжать потреблять все вперемежку, есть все, что считаешь вкусным и забыть о стройности. Женщина сама должна выбирать приоритеты.

Например, мои приоритеты - это поддержание стабильного веса, соответствие параметрам роста и веса и систематические пробежки. Без бега и правильного питания я не представляю своей жизни (улыбается).

Что до лишнего веса, скажу, что есть женщины и девушки, у которых излишки килограммов визуально незаметны. Таким окружение только и твердит: "Зачем тебе худеть, у тебя же нет ничего лишнего?". Но, в процессе сканирования на специальном аппарате выясняется, что у них высокий уровень внутреннего жира, который, по сути, и не заметен особо, но от этого он не становится меньше, если не начать программу питания для снижения его уровня. А есть более, как я их называю, везучие представители женской половины, у которых малейший лишний вес визуально сразу же становится заметен и они тут же начинают бить сигнал тревоги и начинают сброс веса немедля, пока подкожный жир и вовсе не испортил фигуру окончательно. Кстати, уровень жира в организме напрямую влияет на биологический возраст.

Сейчас мой организм настолько привык к правильному питанию, что отойди я от графика, он тут же начинает бунтовать. И думаю, мне в этом повезло. Я знаю, что мне нужно есть, что мне нельзя есть. Я могу ужинать в 11 вечера курицей табака с большой порцией салата и наутро проснуться как ни в чем не бывало, но то ли будет, если я проглочу кусочек торта или чего-либо подобного перед сном. Многие думают, что изменить свои питательные привычки невозможно. Но это очень просто сделать, если узнать многое о еде, захотеть быть здоровой, полной энергии, легкой на подъем и научиться "слушать" свое тело (улыбается).

Я счастлива быть такой и не пытаюсь навязать кому-то свой стиль жизни. Я просто делюсь своими знаниями, мыслями, образом жизни, чтобы люди знали насколько это приятно, когда ты видишь как омолаживается твой организм, когда ты встаешь на сканер и видишь как спадает твой биологический возраст, когда ты идешь примерять понравившуюся одежду, не задумываясь о размере и о том, что на тебе сидит "не так". Я счастлива, что я здорова и могу быть рядом со своим ребенком, со своей семьей.

Беседовала Франгиз Агаларова