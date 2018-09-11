Фото дня - Ройа в объективе турецкого фотографа

Заслуженная артистка Азербайджана Ройа представила в Instagram серию снимков из новой фотосъемки, снятой в Баку известным турецким фотографом Орджуном Мутлу.

Напомним, что первый снимок из совместной фотосъемки с О.Мутлу, на котором Ройа предстала в платье с глубоким декольте, уже произвел фурор в социальных сетях.

Lady.Day.Az представляет серию новых фотографий певицы в стильных образах:

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