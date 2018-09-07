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Фото дня – Ройа в платье с глубоким декольте

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7 сентября 2018 11:59

Фото дня – Ройа в платье с глубоким декольте

Заслуженная артистка Ройа представила в социальной сети Instagram яркий кадр, где она позирует в красном платье с глубоким декольте.

Как сообщает Lady.Day.Az, автором фото со съемок нового проекта является известный турецкий фотограф Орджун Мутлу. Подробностей проекта, в рамках которого была сделана фотография, заслуженная артистка пока не раскрывает.

Отметим, что снимок вызвал невероятный резонанс среди поклонников певицы, оставляющих в Instagram многочисленные положительные комментарии.

Н. Гасымова


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