Фото дня – Ройа в платье с глубоким декольте

Заслуженная артистка Ройа представила в социальной сети Instagram яркий кадр, где она позирует в красном платье с глубоким декольте.

Как сообщает Lady.Day.Az, автором фото со съемок нового проекта является известный турецкий фотограф Орджун Мутлу. Подробностей проекта, в рамках которого была сделана фотография, заслуженная артистка пока не раскрывает.

Отметим, что снимок вызвал невероятный резонанс среди поклонников певицы, оставляющих в Instagram многочисленные положительные комментарии.

Н. Гасымова