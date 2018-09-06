6 сентября 2018

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Фото дня – Нигяр Джамал отметила свой день рождения

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6 сентября 2018 11:23

Фото дня – Нигяр Джамал отметила свой день рождения

Победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2011" певица Нигяр Джамал торжественно отметила день рождения.

Завтра, 7 сентября,  певице исполнится 38 лет, но вечеринку, приуроченную к этой дате, она провела в ночь на 6 сентября в кругу самых близких и родных ей людей, среди которых были победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов, звезда "Евровидения 2008" Самир Джавадзаде, телеведущий Ранар Мусаев, поэтесса Захра Бадалбейли.

Отметим, что, по словам Н. Джамал, эта вечеринка стала для нее сюрпризом. 

Lady.Day.Az представляет фотографии с вечеринки:

Н. Гасымова


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