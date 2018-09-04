Скандальные факты о Бейонсе - ФОТО

Сегодня день рождения Бейонсе Ноулз - самой коммерчески успешной артистки современности. Обладательница меццо-сопрано диапазоном более трех октав уже успела войти в историю музыкального мира благодаря своим выдающимся талантам, а также прописаться на страницах светских сплетен из-за постоянных скандалов, сопровождающих ее карьеру. Однако ни один из них не повлиял на безупречный имидж дивы.

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет самые неоднозначные моменты биографии Бейонсе.

1. ДЕЛО О ПЛАГИАТЕ

"Хорошие художники копируют, великие художники воруют", - этой фразой Пабло Пикассо не раз руководствовалась в своем творчестве сегодняшняя именинница. Певица является чуть ли не рекордсменкой по количеству полученных в свой адрес обвинений в плагиате. Приведем лишь пару примеров. После выхода видео на очередной хит Бейонсе "Countdown" в прессе тут же появилась информация о том, что дива подсмотрела хореографию у бельгийского хореографа Анны Терезы де Кеерсмакер. В итоге Бейонсе пришлось признаться, что движения действительно позаимствованы из видео "Rosas danst Rosas", но это был всего лишь один из многочисленных источников ее вдохновения.

А вот ставя номер для презентации песни "Run the world" на церемонии Billboard Music Awards в 2011, дива вряд ли обращалась к разным источникам - на самом деле, выступление певицы стало точной копией номера итальянской танцовщицы Лореллы Куккарини. Понять это не составляет никакого труда.

2. КТО НАПИСАЛ ЭТУ ПЕСНЮ?

Еще Бейонсе периодически забывает, кому принадлежит авторство песен из ее репертуара. "Память девичья", - приходится оправдываться звезде, когда журналисты ловят ее на лжи. Так, один раз девушка присвоила себе авторство хита группы Destiny`s Child "Survivor": перечисляя хиты герлс-бэнда, взлетевшие на первые строчки хит-парадов, Бейонсе сказала, что среди них есть и написанные ею, в том числе и "Survivor". Но на самом деле, эту композицию отец Бейонсе, а по совместительству ее продюсер, приобрел у группы авторов, а певица не имела к ее написанию никакого отношения.

В другой раз дива и вовсе решила переписать историю - в интервью она сказала, что, исполняя свои песни, она словно заново переживает разные моменты своей жизни, ведь слова композиций написаны ей лично. В качестве примера она привела сингл "Emotions". Ведущему пришлось деликатно напомнить госпоже Ноулз, что это кавер-версия хита группы Bee Gees. Девушка поспешила извиниться и сказала, что она просто оговорилась.

3. ПЕНИЕ ПОД ФОНОГРАММУ

В 2013 году Бейонсе доверили почетную миссию - исполнить гимн Соединенных Штатов на церемонии инаугурации Барака Обамы. Казалось бы, все прошло отлично, но вскоре в прессе появились обвинения в адрес певицы в том, что она пела под фонограмму. Девушка и бровью не повела: "У меня не было времени провести репетицию с оркестром, я чувствовала себя некомфортно и не хотела рисковать, поэтому я пела вместе с записанной заранее звуковой дорожкой - это обычная практика".

4. ОТЕЦ-ТИРАН

В стремлении сделать из своей дочери звезду Мэттью Ноулз порой переходил грани разумного. Чтобы Бейонсе могла легко петь и танцевать одновременно, в качестве репетиций он заставлял ее пробегать по 5 км в день, исполняя при этом песни из своего репертуара. В 2011 году, уже являясь одной из самых успешных артисток своего времени, девушка уволила отца с должности своего менеджера. Официальной причиной стало то, что Мэттью порой воровал крупные суммы из гонорара родной дочери.

5. КОРПОРАТИВ У ДИКТАТОРА

Период новогодних и рождественских праздников - горячее время не только для наших артистов, промышляющих выступлениями на корпоративах, но и для мировых звезд, не гнушающихся тем же. Так, накануне 2010 года Бейонсе приняла предложение выступить на праздничной вечеринке сына ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сумма гонорара составила 2 миллиона долларов. Когда этот факт был опубликован на скандальном сайте Wikileaks, певица тут же перечислила эквивалентную сумму в благотворительный фонд, заявив о том, что она и не подозревала, кто был заказчиком ее выступления.

6. ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?

Пожалуй, главный скандал, выпавший на долю Бейонсе, связан с рождением ее дочери Блю Айви. О своей беременности R`n`B-звезда торжественно объявила на церемонии MTV Video Music Awards в августе 2011 года. А спустя несколько недель певица давала интервью одному из австралийских каналов. Вот тут-то и произошла оплошность - когда Бейонсе присаживалась на диван, ее живот странным образом смялся и принял неестественную форму. Семейство Картер-Ноулз тут же заподозрили в том, что они наняли суррогатную мать, а певица только изображает беременность. Не убедило многих скептиков даже то, что Бейонсе не пряталась от папарацци на пляже, гордо демонстрируя живот. Подлил масла в огонь тот факт, что во время рождения малышки в нью-йоркской клинике была зарегистрирована некая Ингрид Джексон, которая, по слухам, и является суррогатной матерью. В интервью Бейонсе не раз называла подобную информацию абсурдной и заявляла, что под чужим именем зарегистрировалась в больнице, чтобы избежать повышенного внимания.

7. ЛЮБОВЬ ИЛИ ПИАР?

Еще один повод для постоянных публикаций в прессе - нестабильные отношения Бейонсе с супругом рэпером Джеем Зи. Пара то сходится, то расходится, то собирается разводиться, то устраивает громкие публичные примирения. В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что семилетний брак power couple дал трещину. Правда ли это - покажет время.

8. ВОЗРАСТ

Некоторое время скептики подвергали сомнению истинный возраст Бейонсе. Дело в том, что объявился некий сотрудник медицинского центра в Хьюстоне, родном городе певицы, который с радостью предоставил СМИ копии медицинских карт Бейонсе, где значилось, что она родилась 4 сентября 1974 года. По официальным же данным, дива родилась в 1981 году.

9. АКТЕРСКАЯ КАРЬЕРА

Казалось бы, исполнительница достигла всех возможных высот в карьере, однако и у нее остались неосуществленные мечты. Бейонсе фатально не везет с актерским ремеслом. "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Борьба с искушениями", "Розовая пантера" - все фильмы с участием певицы не имели успеха в прокате. Единственная надежда на "Оскара" у нее была после выхода фильма "Девушки мечты" - и то в номинации "Лучшая песня". Но и здесь миссис Ноулз не удалось войти даже в число номинантов - Американская киноакадемия заявляет в списке только двух главных авторов композиции, а Бейонсе, как водится, лишь опосредованно участвовала в создании музыкального шедевра.

Н. Гасымова