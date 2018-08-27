Что читает Мурад Ариф? - ФОТО

Известный исполнитель Мурад Ариф на своей странице в Instagram часто делится отзывами о прочитанных книгах.

К сожалению, очень редко звезды шоу-бизнеса, за которыми следят многотысячные фанаты, демонстрируют свою любовь к литературе. Именно поэтому Lady.Day.Az решил представить своим читателям книги, которые популярный певец прочел этим летом.

Дэн Браун "Происхождение"

Ю Несбё "Красношейка"

Рей Бредбери "Вино из одуванчиков"

Книжные закупки Мурада Арифа

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