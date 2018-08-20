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Новая летняя фотосессия от Рамины Абасовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Новая летняя фотосессия от Рамины Абасовой - ФОТО
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20 августа 2018 10:00

Новая летняя фотосессия от Рамины Абасовой - ФОТО

Азербайджанская модель Рамина Абасова, приготовила для своих поклонников новую летнюю фотосессию, которая выполнена в цветах моря и неба и получило название "Голубая Лагуна". 


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