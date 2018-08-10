Как дела у Одри Тоту? - ФОТО

О ней говорят, что она главная гордость Франции... после круассана. Сегодня Одри Тоту отмечает 42-летие. Она не ведет Инстаграм и Твиттер, почти не ходит на премьеры и светские рауты, о ее планах на будущее тоже ничего не известно. Мы выяснили, чем сегодня живет любимая Амели.

ПОСЛЕ "АМЕЛИ"

Фильма "Амели" вышел на экраны в 2001 и сразу стал культовым. Казалось не было в мире человека, не влюбленного в трогательную девушку, которая всех вокруг хотела сделать счастливыми. Но назвать Одри Тоту актрисой одной роли не повернется язык. Даже если вы не киноман, вы наверняка слышали о ее работах в "Пене дней" или в голливудской картине "Код Да Винчи". Или в курсе, что она сыграла главную роль в фильме "Коко до Шанель". Критики с восторгом приняли эту работу, которая так отличалась от привычных романтичных образов Одри. После этой картины актриса стала новым лицом аромата Chanel No. 5, который до нее представляла Николь Кидман. А еще она стала новым символом и гордостью Франции. "Безупречный стиль и вкус во всем, включая выбор сценариев и режиссеров, очаровательная, милая, настоящая француженка", - писали все СМИ об Одри.

Потом были мелодрамы "Китайская головоломка", "Ночь в Париже", "Нежность" и роль парикмахерши в фильме "Комплексный уход". Затем небольшой перерыв, и вот, в 2017 году сразу две премьеры. "Одиссея", байопик о легендарном французском ученом и путешественнике Жаке Кусто, в котором Одри сыграла его жену. "Я сразу решила сниматься. Мне нравится океан. В другой жизни я бы стала капитаном, с детства увлекалась парусным спортом". За время экспедиции съемочная группа побывала в Хорватии, на Багамах и даже в Антарктике, видела китов, дельфинов и пингвинов, и ныряла с акулами. "Я внезапно поняла, что не могу жить без моря", - вспоминает те съемки актриса. И второй фильм 2017 года - новогодняя семейная комедия "Санта и компания".

Одри Тоту. Автопортрет

В этом году актриса взяла тайм-аут от съемок и полностью погрузилась в любимое хобби - фотографию. "Очень сложно получить хорошую роль когда ты женщина, иностранная актриса, а теперь еще и актриса старше 40", - говорит Одри. - "Но все в порядке. Когда попадается хороший сценарий, я счастлива работать с эти. И еще я - перфекционист. Я пытаюсь писать рассказы и занимаюсь фотографией, но проблема в том, что я очень, очень, очень медленно все это делаю. Моя актерская карьера развивалась очень быстро, но с другими проектами все наоборот".

О ПЛАНАХ

Одри, получившая прекрасное образование, играет на гобое и фортепиано, знает два языка, и не изменяет своим любимым хобби - путешествиям и фотографии. Снимать она любила с детства. А теперь решилась поделиться своими работами с публикой. Ее фотографии были представлены на международном фестивале фотографий в Китае в прошлом году. Кстати, актриса всегда фотографирует журналистов, которые берут у нее интервью. "У вас будет статья, должна же и я что-то получить взамен", - шутит она.

Что же Амели делает сейчас?

"Я путешествую. Я пишу, я фотографирую и планирую выставку. Я не из тех, кто оглядывается на прошлое. В моей жизни много интересного помимо кино. Не хочу становиться той старой актрисой, которая напоминает людям о своей прошлой славе".

О ЛИЧНОМ

На все официальные мероприятия миниатюрная брюнетка приходит одна. О ее личной жизни мало что известно. Француженка всеми силами пытается скрыть ее от любопытных журналистов. Проговорилась лишь, что ее новый возлюбленный - француз, так как о переезде в Голливуд актриса не помышляет "по сугубо личным причинам".

Однако, в СМИ иногда просачивалась информация о мужчинах француженки с короткой стрижкой и взглядом олененка. Так, в 2006 году фотографы застали Одри с французским музыкантом Матье Шедидом. Позже актрисе приписывали роман с французским актером Матье Кассовицем, ее партнером по фильму "Амели". На премьере фильма нельзя было не заметить как смотрит на актрису Кассовиц. Тогда он был юным актером, сейчас он - продюсер и режиссер. Однако по слухам Одри так и не ответила взаимностью.

Говорили и о романе с Бенуа Пульвордом, сыгравшим с ней в "Коко до Шанель". Что из этих слухов - правда, мы не знаем. Известно лишь, что Одри любит талантливых и настойчивых, а про отношения говорит: "Чтобы надолго быть вместе, нужны две вещи: честное товарищество и настоящий эротизм". И с этим не поспоришь.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ТОТУ

"Амели"

"Роковая красотка"

"Пена дней"

"Код Да Винчи"

"Нежность"

"Коко до Шанель"

"Одиссея"

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