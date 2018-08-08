«Я прошла через ад»: Бейонсе рассказала о сложных родах, предательстве и любви к себе - ФОТО

Год назад 36-летняя Бейонсе (Beyonce) стала мамой во второй раз. У певицы и ее мужа Джей-Зи (Jay-Z) родились двойняшки Руми и Сэр. В откровенном интервью Vogue Бейонсе рассказала о сложных родах и любви к себе и своему телу.

"Шесть лет назад, когда на свет появилась моя первая дочь Блю Айви, я верила тому, что навязывало мне общество насчет моей фигуры, - вспоминает певица. - Я заставила себя похудеть за три месяца и назначила гастрольный тур - чтобы быть уверенной, что к этому времени я точно вернусь в форму. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было безумие".

Вторая беременность протекала не так легко, как первая: по словам Бейонсе, роды едва не стоили ей жизни.

"В тот день, когда я родила Руми и Сэра, я весила почти 100 кг, - рассказывает певица. - Я была опухшей от токсикоза и последний месяц беременности провела в постели. Мое здоровье и здоровье малышей были в опасности, поэтому мне сделали экстренное кесарево сечение".

Справиться с проблемами Би помог ее муж Джей-Зи: "Мой муж показал себя настоящим бойцом и оказал мне невероятную поддержку. Я горжусь тем, что стала свидетелем его эволюции как мужа, лучшего друга и отца".

Через год после родов Бейонсе вернулась на сцену: певица стала хедлайнером фестиваля Coachella, а уже через пару месяцев отправилась в мировое турне вместе с мужем On the Run. Вернуться в форму ей помогла здоровая диета.

"Со временем я научилась расти - вне зависимости от того, смеюсь я или плачу. Когда мне было 20 лет, я из кожи вон лезла, чтобы всем угодить. Теперь я чувствую себя гораздо красивее и сексуальнее. И гораздо сильнее".

"Я на время стала вегетарианкой, исключила из рациона кофе, алкоголь и сладкие напитки, - рассказывает певица. - Мне нравятся мои формы - мои руки, плечи, грудь и бедра стали полнее, чем раньше. У меня даже есть маленький животик, от которого я пока не хочу избавляться. Когда мне захочется накачать стальной пресс, я пойду в спортзал и буду работать на износ, пока не добьюсь результата. Ну а сейчас мне нравится быть в теле".

Бейонсе также призналась, что неоднократно разочаровывалась в людях и ее путь к славе не был легким. "Я прошла через ад и благодарна за каждый шрам, - говорит певица. - Я пережила предательство и горе во многих формах. Я много раз разочаровывалась в людях, и от этого чувствовала себя потерянной и уязвимой".

glamour.ru