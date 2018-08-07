7 фактов о новой девушке Леонардо Ди Каприо - ФОТО

С конца прошлого года у Леонардо Ди Каприо больше не получается оставаться "инкогнито" - не помогают ни худи, ни кепки, ни темные очки. Все потому, что теперь в его компании все чаще появляется 21-летняя модель Камила Морроне. Вчера папарацци в очередной раз запечатлели пару, когда та отправлялась на ланч во время своего круиза по Лазурному берегу. Кто эта девушка и что о ней уже известно - в нашем материале.

Камила ведет свой блог

В эпоху соцсетей девушка ведет блог, где рассказывает о своих занятиях спортом, питании, стиле, декоре и путешествиях (включая те, что она делит с Лео). "Я хотела создать место, где я могу ответить всем. То, что я могла бы сказать одной из моих подруг, я просто пишу в блоге. Никто из нас не является профессиональными парикмахерами, но я научилась паре трюков в этом. Поэтому я стараюсь делать свой блог проще - вам не нужно быть супермастером, чтобы узнать, как это делать", - приводит слова Камилы PeopleTalk.

Уже снялась для обложки журнала

Первой заметной работой в портфолио Камилы можно назвать рекламную кампанию для Victoria's Secret, сделанную в 2015 году. Затем съемки в лукбуках бельевого бренда и, наконец, появление на обложке турецкого Vogue в 2016 году. Выход на подиум случился в 2017-м во время показа круизной коллекции Moschino. Скоро девушка появится на обложке мексиканского Vogue.

У девушки относительно невысокий рост

Всего 175 см - это стартовое значение для моделей. Еще сантиметром ниже, и у Морроне могли бы быть проблемы с подиумной карьерой. Хотя у девушки с такими внешними данными, параметрами (79-61-91) и ухажером в лице оскароносного актера вряд ли могло бы быть другое будущее.

Камила обожает... чокеры

Как она сама пишет в своем блоге, ни одна поездка у нее не проходит без чокера. "Это мой способ принарядиться". По ее мнению, любой дневной аутфит способен превратиться в вечерний, если добавить к нему черный вельветовый чокер на шею.

Она не только модель, но еще и актриса

Камила Морроне к 21 году уже успела сняться сразу в четырех фильмах: биографии "Буковски", спродюсированной Джеймсом Франко, драме "Никогда не возвращайтесь", "Жажде смерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли и в документальном кино "Мой личный Ривер". И все это до начала дружбы с Ди Каприо.

Встречаться с актерами - это семейное

Ее мама, Лючила Сола, встречается с 78-летним актером Аль Пачино.

Камила - светская дама

Модель не только встречается с мировой звездой, является падчерицей легенды Голливуда и предстает на красных дорожках в роскошных нарядах, но и устраивает вечеринки с селебрити и ходит с ними на ланч. Так, девушка водит дружбу с Беллой Хадид, Кайей Гербер, Эмили Ратаковски, дизайнером Майклом Корсом, а спортом занимается у звездного тренера Кирка Майерса, где нередко пересекается с Сарой Сампайо.

elle.ru