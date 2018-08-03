Тату-модель Zombie Boy ушел из жизни

Рик Дженест (Rick Genest), известный во всем мире как Zombie Boy, был найден мертвым в собственном доме в Монреале, Канада. Согласно СМИ, причиной смерти стал суицид, однако официально эту версию никто не подтвердил. Рику было всего 32 года, он не дожил несколько дней до своего дня рождения.

Zombie Boy получил свое прозвище, благодаря татуировкам костей и внутренних органов, которые полностью покрывают его тело. Мировая слава пришла к нему после съемок в клипе Lady Gaga "Born This Way". С тех пор Дженест неоднократно снимался для мужских журналов, а также в кино и телесериалах. Одной из самых заметных его киноработ стал фильм "47 ронинов" с Киану Ривзом (Keanu Reeves).

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, Леди Гага первая публично обнародовала смерть модели в своем твиттере. Певица призвала подписчиков привлечь внимание к проблеме ментальных и психических заболеваний, которые часто умалчиваются и становятся причиной суицида.

"Нам нужно усердно работать, чтобы вывести проблему ментального здоровья на первый план и уничтожить стереотип, что о психических заболеваниях нельзя говорить. Если вам плохо, позвоните другу или семье. Мы должны друг друга спасти", - написала певица.

Добавим, что Zombie Boy набил первую татуировку в 16 лет, после того, как у него диагностировали рак мозга.

"Тогда во мне проснулась любовь ко всему мрачному. И я понял, что время слишком быстротечно, чтобы отказывать себе в исполнении мечты. А я всегда хотел много татуировок", - рассказывал модель.

К 19 годам его тело было полностью покрыто различными татуировками. Он вошел в книгу рекордов Гиннеса, как человек с наибольшим количеством татуировок костей - 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых - 176.