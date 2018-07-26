Фото дня - Сямра Рагимли в микро-шортах на репетиции выступления на "Жаре"

В третьем фестивале "Жара", который пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля, примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Сегодня в день открытия фестиваля уже многие звезды собрались в Баку и делятся первыми кадрами своего прибытия в нашу страну в социальных сетях.

Но на этот раз в фестивале примут участие и отечественные исполнители, среди которых певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016".

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера Сямра поделилась кадрами с репетиции своего выступления на фестивале "Жара". Отметим, что звезда выступит с новой песней "Пиджак", провокационный клип на которую на днях взбудоражил Азнет.

Певица явно гордится своим телом и уже считается секс-символом отечественного шоу-бизнеса. И ее повседневные образы тому подтвержение.