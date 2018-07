Нусрет Гекче включен в список самых горячих холостяков Нью-Йорка - ФОТО

Одна из крупнейших американских газет New York Post опубликовала подборку самых горячих холостяков Нью-Йорка - "The 25 hottest bachelors in New York".

Как сообщает Lady.Day.Az, одним из героев подборки стал известный турецкий повар Нусрет Гекче, который поражает всех своим обращением с мясом.

Гекче открыл в центре Нью-Йорка мясной ресторан, в короткий срок ставший любимым и популярным как у жителей города, так и у туристов. Популярный в соц сетях Н.Гекче ( за его Instagram-страницей следит около 15 миллионов подписчиков) владеет сетью ресторанов в известных городах мира.

Американское издание отмечает, что, несмотря на всемирную популярность, повар все еще холост. "Я так много работаю, что у меня нет времени на то, чтобы завести девушку", - признавался изданию Нусрет в январе.

Добавим, что в список холостяков также вошли актеры Джон Хэмм (сериал "Безумцы"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Джастин Теру ("Девушка в поезде"), журналист Ронан Ферроу и др.