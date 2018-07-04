Анастасия Решетова рассталась с Тимати и приняла ислам? - ФОТО

На волне слухов о расставании с Тимати модель опубликовала в Instagram кадры с покрытой платком головой, вызвавшие в Сети еще больший резонанс, чем информация о завершении романа с рэпером.

Как сообщает Lady.Day.Az, в комментариях разгорелся жаркий спор: многие интернет-пользователи заявили, что, надевая хиджаб, девушка Тимати задевает чувства мусульман, поскольку не исповедует ислам.

Нашлись и те, кто оценил фотографии Решетовой без привязки к религии: "Вы прекрасны! Это одеяние вам очень идет", "Просто красивая фотография, не нужно докапываться, друзья", "Вам очень идет. Платок - это очень красиво".

Не делая никаких официальных заявлений в СМИ о возможной смене веры, модель вслед за снимком с покрытой головой разместила у себя на странице в Instagram, а также в Stories кадры в платье с обнаженными плечами и глубоким декольте, тем самым расставив точки над "i" в вопросе принятия ислама и надевании хиджаба.

Что касается слухов о расставании звезд, то А.Решетова и Тимати отписались друг от друга в соцсети Instagram, что и спровоцировало слухи, которые пока никак официально не подтверждены. В ответ на многочисленные публикации о разрыве с возлюбленным модель написала пост, в котором попросила подписчиков не путать виртуальную жизнь с реальной и не распускать сплетни: "Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно все хорошо".