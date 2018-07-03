5 странностей Тома Круза - ФОТО

Сегодняшний именинник Том Круз известен миру не только как голливудский корифей и один из самых высокооплачиваемых актеров, но и как неординарная личность. К 56-му дню рождения кинозвезды мы вспоминаем странности главного сайентолога мира, которые, впрочем, не мешают нам любить его фильмы.

1. САЙЕНТОЛОГИЯ

Вторым после актерства увлечением в жизни Тома Круза, как известно, является сайентология. Актер считается самым убежденным приверженцем и пропагандистом учения Рона Хаббарда, которым Круза увлекла его первая жена Мими Роджерс еще в 1990 году. С тех пор при каждом удобном случае Том Круз сообщает, что небывалому успеху и избавлению от дислексии он обязан сайентологии. Пусть освобождение от негативного влияния инопланетян (что является целью учения) не уберегло Круза от трех разводов - свою медаль за вклад в популяризацию Церкви сайентологии он все равно получил.

Выступление в церкви саентологии

2. ЧИСЛО 33

Корифей "фабрики грез" был женат трижды, что вовсе не редкость для актерской среды. Любопытно другое: со всеми женами - Мими Роджерс, Николь Кидман, Кэти Холмс - актер разводился по достижении ими 33-летнего рубежа. Еще одна математическая странность: во всех случаях Круз улаживал формальности в течение года, так что в 34 года "бывшие" актера становились свободными женщинами. Эрудиты стали искать причины мистических совпадений в сайентологии и выяснили, что первая церковь была открыта в городе Финикс (штат Аризона), который лежит на 33-й параллели. Правда, какова связь между координатами штата и возрастом бывших жен кинозвезды, они так и не объяснили.

С первой женой Мими Роджерс и второй женой Николь Кидман

3. БЬЮТИ-РИТУАЛЫ

Многие отмечают, что Том Круз выглядит моложе своих лет. Залогом неувядающей красоты секс-символа является правильный выбор бьюти-процедур. В погоне за молодостью актер не прибегает к пластической хирургии, а отдает предпочтение природным, но не менее экстремальным средствам. Например, в списке регулярных бьюти-ритуалов Круза есть маски из птичьего помета и рисовых отрубей. Конечно, такой коктейль не пахнет розами, но ведь работает!

4. ШОПИНГ

К числу причуд актера стоит отнести и способ совершать покупки. История с холодильником Тома Круза стала притчей во языцех: выбирая электроприбор в магазине, Круз категорически отказался от помощи продавцов-консультантов, поскольку сам владел безошибочным методом выбора товара. Актер вплотную прижимался к холодильникам и тщательно их обнюхивал. Нашелся ли в ассортименте магазина товар с нужным запахом, история умалчивает.

5. РАЙДЕР

По роду деятельности Круз часто гастролирует, останавливаясь в самых статусных отелях мира. Будучи женатым на актрисе Кэти Холмс, актер выдвигал принимающей стороне весьма необычное пожелание. В своем и без того странном райдере Круз требовал, чтобы весь его номер был обклеен вырезанными из журналов фотографиями счастливых моментов из его жизни с супругой - так, по мнению звезды, создавалась правильная аура. Верные поклонники удивились было, но вспомнили эмоциональный всплеск Круза на шоу Опры Уинфри (тогда актер буквально обезумел от избытка чувств к возлюбленной) и признали выходку безобидной: просто Том окончательно потерял голову от любви к жене.

С экс-супругой Кэти Холмс

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