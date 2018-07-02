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2 июля 2018 10:47

Фото дня - Ирина Шейк на пляже

Лето в самом разгаре - об этом нам напоминают звезды в Instagram, делясь пляжными фотографиями. 

Мы в Lady.Day.Az, как и все жители планеты, любим смотреть яркие фотографии звезд в модных купальниках и с охотой делимся ими на нашем сайте. 

На этот раз мы хотим поделиться фотографией известной модели Ирины Шейк, на которой она позирует в белом слитном купальнике марки Tropic of C. Вполне возможно, что этот кадр - часть рекламной кампании бренда, основанного ее коллегой и близкой подругой Кэндис Свейнпол.

Как бы там ни было, после таких публикаций хочется в срочном порядке собрать чемодан и отправиться на отдых к морю. 


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