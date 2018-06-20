Как составить идеальный гардероб? - Рассказывают бакинские модницы - ФОТО

На днях в Green House Lounge Excelsior Hotel & Spa Baku состоялось очередное заседание Baku Fashion Club. Организатор клуба Любовь Гуторова-Пойраз и координатор Ренара Шамсиева предложили участникам клуба использовать возможность open-air debate, собрав всех в зоне открытого бассейна. Формат общения в рамках клуба - talk show, темой которого была предложена открытая дискуссия "Как составить идеальный гардероб?", прекрасно вписывался в уютную атмосферу бакинского летнего вечера. Несмотря на небольшой "возраст", Baku Fashion Club уже сформировал постоянный "костяк", всегда пользующийся возможностью собраться в его рамках для обсуждения разнообразных тем с участием специально приглашённых экспертов в сфере моды. Ставшая уже традиционной on-line трансляция заседания и в этот раз привлекла внимание тех, кто не имел возможности лично присутствовать, и тех, кто предпочитает следить за выступлениями спикеров в режиме "удалённого доступа".

Заявленная тема дискуссии, можно сказать, весьма животрепещуща своей актуальностью во все времена. В начале своего выступления shopper & stylist Сабина Асад напомнила самый "страшный" момент в выборе подходящего наряда: мысленное утверждение перед гардеробом "нечего надеть" при наличии его полной "загруженности" одеждой. Последовавший лёгкий смех собравшихся стал невольным подтверждением, что с этой дилеммой сталкиваются практически все. Сабина ханум представила собственную презентацию того, что такое и из чего должен собираться "идеальный гардероб". Определив так называемые фундаментальные основы, Сабина Асад перешла к нюансам, которые играют немаловажную роль. По её словам, именно они способны придать индивидуальность "наполнения образа" при базовых основах. А значит, женщина никогда не утеряет неповторимость, которая весьма важна и ценна для каждой. Ведь быть уникальной, обладать возможностью оставить о себе неизгладимое впечатление, которое способен отразить её внешний вид - главная цель каждой (!) представительницы прекрасной половины человечества! И идеальный гардероб - главный помощник в достижении этой цели!

О том, что "по одёжке встречают" и этот постулат не утратил своей силы воздействия и в наше время, напомнила блоггер Айсель Мирзоева, известная под ником Asolia. Своё выступление она посвятила теме грамотного подбора style & look деловой сферы. Айсель отметила, насколько часто мы задумываемся о том, что надеваем, идя на собеседование, или же отправляясь на деловую встречу? И делаем ли правильный подбор одежды, создавая деловой гардероб, отправляясь на повседневную работу? Универсальность - одна из основных функций идеального гардероба, и по утверждению Айсель, если внимательно подходить к собственному гардеробу, заранее продумывать его возможности и "смысловую составляющую нагрузку", то даже не перегружая одеждой собственные платяные шкафы, можно быть всегда в тренде актуальных веяний, кои сменяют друг друга с частотой изменения бакинской погоды.

Ещё об одной из составляющих создания идеального гардероба было посвящено выступление блоггера Нигяр Керимовой, чей ник Vanillavenuee известен многим любителям модных течений, следящих за ними посредством социальных сетей. Так вот Vanillavenuee заострила внимание собравшихся, что даже самый идеальный гардероб будет выглядеть непрезентабельно, стоит только допустить не приемлемое сочетание цветов отдельных составляющих. Привлечь внимание тонкостью собственного вкуса и тем самым, указать собеседнику на многообразие собственного внутреннего мира. Правильная "работа" с цветом или же принтами в одежде - залог успеха с первых шагов, особенно в обществе, куда получаешь приглашение в первый раз и где буквально за минуты надо дать правильный импульс восприятия самого себя, что порой весьма важно для дальнейшего развития событий, в том числе, и в сфере деловых связей.

Подобрать идеальный гардероб не такое уж и сложнозатратное действо. В век цифровых технологий и широких возможностей сетевых ресурсов, можно не выходя из дома, сделать свой выбор в его создании. К одной из таких платформ смело относится и TomStil - первый азербайджанский бренд массового производства одежды, о котором рассказала его представитель Эмилия Садыхова. Она подчеркнула, что, готовясь к фотосессиям, они уже сами стараются показать, то есть, изначально создать самое правильное сочетание look-ов, что становится прекрасной подсказкой потребителю, а посему каждый образ можно отнести к идеальному гардеробу, тем самым заметно сократив "путь его создания".

Выступления спикеров перемежались вопросами от присутствующих на террасе, а также были даны ответы виртуальным зрителям. Некоторые детали утверждений вызвали некоторые споры, что лишь подчеркнули самую основную мысль всех, кто рассуждал и рассказывал о том "Как составить идеальный гардероб?" - главное в образе его индивидуальность. И именно она - цель и конечный результат, к которому стремятся все.

Главное - не переборщить!

Уникальность каждого человека - тончайшее сочетание множественности, и важно суметь прочувствовать самого себя, выделив основные черты, которые требуют яркости подчёркивания и преподнести их, как достойное обрамление собственного "Я"...

Татьяна Иванаева, пресс-секретарь Baku Fashion Club

Фотограф: Руслан Мамедов