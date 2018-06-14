Дизайнер интерьеров Айгюль Абдуллаева: «Могу поспорить с тем, что уют способна создавать только женщина» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Уют и комфорт - это то, что требуется человеку для насыщенной жизни и что он стремится организовать вокруг себя повсюду, где проводит хоть какое-то время. И, конечно, интерьер дома в жизни каждого играет очень важную роль - от этого зависит физическое и психологическое здоровье человека, его умственное и даже духовное развитие.

Именно по этой причине дизайнеры интерьеров с каждым годом становятся все востребованнее.

Lady.Day.Az решила поговорить с дизайнером интерьеров Айгюль Абдуллаевой о том, как она выбрала профессию, что должен уметь представитель этой профессии, узнать о новых тенденциях в дизайне и многом другом.

Я стала дизайнером интерьеров по стечению некоторых обстоятельств. Дело в том, что с детства было решено, что я стану педагогом по физике, а моя сестра - архитектором. Но когда ее отправили на подготовительные курсы по рисованию, папа настоял, чтобы я пошла с ней за компанию.

Наш отец - художник. Его талант передался моей сестре, а я была довольно неспособной. Настолько, что, проверив мои навыки, педагог Альберт Мустафаев (автор скульптуры Баxрам-Гур) буквально выставил мена за дверь, сказав, что это не мое дело (смеется).

А дальше было дело принципа - занималась дома с папой и шла доказывать ему обратное. И на следующий год я была одной из лучших в группе.

До сих пор благодарю педагога за то, что занимаюсь любимым делом, счастлива, что такой выдающийся человек стал главной причиной, заставившей меня заняться всерьез тем, от чего я получаю колоссальное удовольствие. Но если Альберт Мустафаев был толчком в моей жизни, то самым главным учителем стал заслуженный архитектор Фамиль Агаев, под началом которого я начала работать. Именно здесь я выучила азы дизайна интерьера и архитектуры.

Дизайнер интерьера должен разбираться в архитектуре, скульптуре, живописи и обязательно в технических моментах ремонтно-строительных работ, чтобы его творческие замыслы могли воплотиться в реальность. Он должен понимать пожелания своих клиентов, их индивидуальное ощущение комфорта, интересоваться новинками, отслеживать и понимать модные тенденции, он должен разбираться "что, где и почему".

Если же вы хотите, чтобы ваш дом был по-настоящему уникальным, приводил в восхищение своим великолепным интерьером, - лучше доверьтесь профессионалам. Дизайн интерьера - это и искусство, и наука одновременно. Важна согласованность форм и линий, гармоничность пространства и сочетание цветовых решений, выдержанность стиля.

Профессиональный дизайнер всегда в курсе современных интерьерных тенденций, он продумывает все до мельчайших деталей, составляет необходимые рабочие чертежи, в соответствии с которыми будут проводиться ремонтные работы. Я, например, всегда сама выезжаю на объекты и веду авторский надзор.

Могу поспорить с тем, что уют способна создавать только женщина. Мужчина в этом ничуть не отстает. Я даже считаю, что у мужчин все получается намного лучше, будь это готовка ужина или же создание интерьера. Да, мужчина и женщина - это люди с разных планет, поэтому, когда речь заходит о ремонте, их мнения по поводу него оказываются тоже диаметрально противоположными. Особенно это заметно при выборе стиля. Мужчина - консерватор, а представительница прекрасного пола будет делать ставку на модные веяния.

Меня радует, что в последнее время тенденция меняется, и что заказчик все больше предпочитает удобные формы при выборе мебели и других аксессуаров в интерьере. Если раньше это было золото и классический интерьер, то теперь популярны у заказчиков эргономичная квартира, модные и актуальные осветительные приборы и аксессуары.

Тенденция нового интерьерного сезона - возвращение к сочным цветам мебели, аксессуаров и светильников. Новое поколение дизайн-энтузиастов похоронило фальшивый "индустриал чиц" и стиль "лофт", сомнительное "урбан-кантри" и блестящий гостиничный гламур. Окончательно ушли бежевые интерьеры, уступив место цвету и орнаменту. Рациональный датский дизайн на пике популярности в Европе, но его теснит итальянский максимализм.

Вы знаете, я больше всего люблю работать над квартирами, да и в целом в пространстве, где будет жить человек, ведь создавать в них уют это самое прекрасное, интересное и ответственное. В процессе работы я забываю обо всем и полностью погружаюсь в эту атмосферу, ведь для меня самое главное - это довольный и счастливый заказчик. Работаю над каждой деталью, над каждым цветочком (смеется). В данный момент я работаю над разработкой жилого комплекса и общественного интерьера.

Франгиз Агаларова