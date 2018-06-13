Дизайнер Гюлюм Асадуллаева на страницах международного глянца Caprice lifestyle - ФОТО

Международный глянцевый журнал Caprice lifestyle опубликовал интервью с азербайджанским дизайнером Гюлюм Асадуллаевой.

"Дизайнер Гюля Асадуллаева сейчас по праву считается одной из самых ярких представительниц новой волны азербайджанских дизайнеров, и точно знает, что иметь собственный почерк и создавать что-то уникальное - и есть суть моды. С этим она справляется на "отлично" - её коллекции узнаешь сразу", - пишут о ней в журнале Caprice lifestyle, который распространяется на территории Украины, Италии, Швейцарии, Франции, в странах СНГ (Азербайджан, Грузия).

Дизайнер работает в сфере моды более 20 лет. За это время Асадуллаева добилась немалого. Она 5 раз принимала участие в различных фэшн-конкурсах, и каждый раз дизайнер занимала 1-е места. Гюлюм Асадуллаева считается лучшим дизайнером 2016 года. В мае прошлого года дизайнер представила коллекцию "Somnia" на Baku Fashoin Week. Принимала участие в проекте Most Stylish One. Неоднократно демонстрировала коллекции на Baku Fashion Night, и AFW.

Lady.Day.Az представляет интервью дизайнера для Caprice lifestyle.

- Гюля, расскажи, пожалуйста, как всё начиналось.

- Рукоделием занимаюсь довольно давно, свыше 25-ти лет. У нас в семье все рукодельницы , несмотря на то, что педагоги по профессии. Видимо, у меня это в генах (улыбается).

Умею не только шить, вышивать картины, но и рисовать, люблю делать росписи витражей и батик. Сперва я наряжала своих кукол, а сейчас вожусь с манекенами и моделями.

- Что служит вдохновением для новой коллекции?

- Часто вдохновением для новой коллекции служит музыка. Бывает, что я поглощена каким-то треком, отдыхаю на природе или в интересных архитектурных местах - включается воображение, и в голове начинают вырисовываться линии, силуеты, фактуры, из которых будет наряд... Так, однажды, слушая музыку, забрела в строительный магазин - и сразу же появилась идея: сделать каркас платья из строительной сетки с джинсой, цветочки из отражателя... Думаю, эти элементы пока никто не сочетал, также как и аксессуары из гаек и шайбочек...

photographer Sadixli Elbey model & actress Konul Aziz

- Любишь ли работать с дорогими тканями, оригинальным декором?

- Да! Считаю, что если ткань насыщенна узором и вышивкой, то силуэт должен быть сдержанным, можно только крой сделать посложнее. Но интересную вещь можно создать и из простых тканей. Если есть фантазия, можно сделать вещь из чего угодно.

Я часто сочетаю несочетаемое. Так, например, я расписала и вклинила элементы росписи витража в одежду, этого пока никто нигде не делал.

photographer Samir Atabey model & actress Konul Aziz

- Как бы описала собственный стиль в одежде?

- У меня нет определённого стиля. Одеваюсь по настроению, в зависимости от того, куда иду. Но лук должен быть женственным, однозначно. Часто смешиваю стили, получается интересно. С одной стороны, нежно и женственно,с другой стороны - бунтарно и жёстко.

- Что в этом сезоне должно появиться в гардеробе у каждой девушки?

- В тренде элементы поп-арт, принты с комиксами, яркими цветами, с изображениями 3D, что может быть на одежде или обуви, а также на аксессуарах.

Массивные кроссовки, туфельки с острыми и квадратными носиками, каблучки-рюмочки, поясные сумки...

И, конечно же, кожанки, которые в этом году будем сочетать с чем угодно - как с вечерним луком, так и с платьями а-ля 40-е.

- Как родилась идея запуска детской линейки?

- Это было спонтанно. Предложили принять участие в конкурсе среди детских дизайнеров. Я заняла первое место. Потом пошло-поехало... В итоге, 5 участий в различных конкурсах - и все 5 раз первое место. Затем был показ на Бакинской неделе моды, на то время это был первый детский показ, тут я тоже оказалась первопроходцем :) Как итог, в этом году был детский моно-показ из 30-ти луков.

- Тяжело работать с детьми-моделями?

- Моментами (улыбается). Т.к. приходится работать с очень маленькими детьми, которые никогда не отходили от родителей, и за кулисами ждут свой выход на ручках своих мамочек. Иногда капризничают,засыпают на тренировках.

Приходится подстраиваться. Но мне всегда приятно работать с детьми. Они такие милые и искренние, полны восторга и неподдельной радости. Это снимает всю усталость и напряжение. Ни один мой взрослый показ не обходится без маленьких моделей.

photographer Samir Atabey model Emiliya Azimova

- Что чувствуешь, когда идёт показ твоей коллекции?

- Трепет. За кулисами постоянная беготня и переполох, смотришь на время, как бы все успеть, нервничаешь, не случилось бы форс-мажорных ситуаций, так как большинство луков шьётся без примерок. Общую картину видят только гости. Начинаю осознавать, что все прошло успешно, чуть позже, когда поздравляют, делятся публикациями.

- Есть ли особенности продвижения дизайнерской одежды а Азербайджане?

- Раньше, в основном, в Азербайджане были востребованы вечерние платья. Сейчас есть потребность в повседневной одежде: стрит-стайл, кэжуал и т.д. Наши модницы стали более разборчивы и капризны в выборе. Главное, нужно учесть последние тенденции моды, гендерные и возрастные особенности и потребности тех, кто будет "носить" наши идеи.

photographer Samir Atabey model Zeyneb Memmedli

- Какие у тебя планы на будущее?

- Хочу запустить линию нижнего женского белья, эксклюзивных купальников, продолжить продвигать линию аксессуаров, головных уборов. В общем всё, что нужно маленьким и большим модницам :)

- Где можно купить твою одежду?

- Некоторые вещи категорически не хочу продавать. Работаю индивидуально с клиентами, которые и приобретают вещи из коллекции. Также скоро появятся в некоторых бутиках города как индивидуальные вещи, так и серийный выпуск.

- Напоследок раскажи, что тебе всегда поднимает настроение?

- Когда ставлю перед собой цель, хотя бы даже маленькую, и добиваюсь её. Для меня это шаг вперёд и стимул продолжать свое дело.