Кого блокирует в Instagram Нигяр Джамал?

Популярная певица Нигяр Джамал часто отвечает на комментарии к своим публикациям и любит общаться со своими подписчиками в Instagram. Отметим, что не каждый представитель шоу-бизнеса действует именно так.

Вчера певица призналась, что близкие люди часто ругают ее за такое теплое отношение с подписчиками, ответы на комментарии в Instagram, а также за то, что она делится смешными видео на своей странице. Они считают действия певицы бессмысленными утверждая, что "люди не понимают этого и нужно держаться холоднее", делиться серьёзными фотографии процесса работы, гламурными снимками и т.д.

"Может быть мне и стоит к ним прислушаться, но мне так интересно мнение людей, интересно с ними иногда пообщаться, почитать их мнение", - пишет под своей фотографией в Instagram Нигяр Джамал.

А с надоедливыми и злобными или знакомыми с левых профилей певица прощается сразу, блокирует всех нежелательных пользователей Instagram.

Н. Гасымова