10 малоизвестных фактов и редких фото Мэрилин Монро - ФОТО

Мэрилин Монро - одна из культовых фигур кинематографа и секс-символ старого Голливуда, определившая каноны красоты 20 века. Вчера американской диве исполнилось бы 92 года, в честь чего мы собрали самые малоизвестные факты и редкие фото главной платиновой блондинки прошлого столетия.

1. Настоящее имя Мэрилин - Норма Джин Бейкер, а знаменитый псевдоним появился у звезды позже благодаря смекалистому 53-летнему киноагенту Джону Хайду. Именно он порекомендовал Мэрилин перекраситься в платиновый блонд и сменить имя, что и привело к судьбоносным переменам в ее жизни. К слову, в списке вариантов для псевдонима были такие имена, как Кэрол Линд, Клэр Норман и Мэрилин Миллер.

2. Из-за семейных проблем голливудская звезда в детстве попала в приемную семью, а затем в приют. Чтобы вырваться из него, Мэрилин вышла замуж и затем устроилась работать на авиационный завод. Именно там был сделан ее первый снимок, после которого юной девушке предложили карьеру модели.

3. В своих интервью Мэрилин не раз утверждала, что ее главный бьюти-лайфхак - холодная ванна с каплей духов Chanel № 5. Что касается помады, актриса обожала Guerlain Rouge Diabolique (сейчас она называется Guerlain Kiss Kiss № 522). И десятки лет звезда была верна одной марке туши - Helena Rubinstein.

4. Работая фотомоделью, юная звезда появилась аж 4 раза на обложке Life, благодаря чему ее заметил миллиардер Говард Хьюз. К слову, главными увлечениями богатейшего человека США были самолеты и актрисы - ему причисляли романы с Кэтрин Хепберн, Авой Гарднер, Джейн Рассел и другими звездами первой величины. Говард не смог устоять перед Мэрилин. После встречи с ним в особняке в Палм-Спрингс юной Монро был предложен первый контракт со студией 20th Century Fox.

5. Первый номер журнала Playboy вышел 1 декабря 1953 года. Что интересно, на обложку было помещено фото Мэрилин Монро, для которого она даже не позировала. Обложкой первого Playboy стало изображение с актрисой из эротического календаря за 1949 год.

6. Актриса стала звездой после выхода психологического триллера "Ниагара" (1953), где она исполнила главную роль. После этой киноленты Монро сыграла в фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки" - эти картины закрепили за Мэрилин образ глуповатой и сексапильной блондинки.

7. Многие считают, что актриса владела миллионами, но это далеко не так. Самый большой гонорар Монро получила за картину "В джазе только девушки" - 300 тысяч долларов.

8. Любимыми брендами одежды Мэрилин были Emilio Pucci, Salvatore Ferragamo, Christian Dior и Jean Louis. Главная деталь гардероба Монро - юбка-карандаш.

9. Мэрилин была замужем 3 раза, но самым известным романом звезды считают отношения с президентом США Джоном Кеннеди. Биографы называют их обоюдное увлечение настоящей одержимостью - парики и частные самолеты, обещания, тонны подарков и вера не раз обманутой женщины в реальность стать первой леди. Все это оказалось самым громким скандалом 60-х годов Америки и до сих пор будоражит умы общественности.

10. Несмотря на феноменальную известность во всем мире и толпы поклонников, актриса стала обладательницей всего 3 премий кинематографа: "Золотой глобус", "Давид ди Донателло" и "Премии Генриетты".

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