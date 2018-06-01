1 июня 2018

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Невероятный проект &quot;Silk &amp; Babies“, посвященный Дню защиты детей <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Невероятный проект "Silk & Babies“, посвященный Дню защиты детей - ФОТО
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1 июня 2018 12:06

Невероятный проект "Silk & Babies“, посвященный Дню защиты детей - ФОТО

Проект "Silk & Babies" (Шелк и Дети), задуманный и осуществленный в рамках творческого сотрудничества национального бренда "Azerbaijan Kelagayi" и замечательных фотографов Аиды Исмайловой и Веры Хвастуновой, посвящен Международному дню защиты детей - 1 июня.

Дети - не просто наше будущее, как утверждает распространенная мысль... Они - нежность, что рождается в душе родителей, стоит только впервые взять в руки новорожденного. Мир наполняется удивительным "соцветием красок" эмоций, первой из которых становится желание защитить "хрупкий цветок новой жизни", лишь прикоснувшись к коже, дарящей ощущение шелка.

"Silk & Babies" - это нежность и красота, переданная невероятным "созвучием", нотами которого стали те, кто только входит в этот огромный мир и шелком разноцветных кялагаи, которые ласковыми "объятиями" окутали своих маленьких "героев". 

Фотографии, созданные авторами проекта "Silk & Babies" - трогательное отношение к истории нашего народа, его традициям, переданное через трепетность образов, где кялагаи представлены словно художественная палитра, ласковой нежностью оттеняющая заботу о малышах.

Отметим, что традиционный азербайджанский платок кялагаи несет в себе мощную защиту, заключенную в узорах, несущих различную семантику, что являются своеобразными кодами. Кялагаи - это уникальный "язык" общения без слов, когда все говорится через цвет платка и узоры, нанесенные галибами. Сама же шелковая ткань, самая лучшая из органических и натуральных, способна ухаживать за кожей человека: на холоде согревает, в теплую погоду охлаждает. Все негативное влияние, как верили предки, "сгорало" в чаще всего встречаемых узорах - "бута", изображающей лепесток пламени. Может оттого в Азербайджане новорожденных укрывали в кялагаи щедро, украшенных "очищающим огнём", ограждая их от любого возможного стороннего вмешательства, дабы сохранить неприкосновенным уютный мир крошечного Человека?

Ф. Агаларова


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