Oriflame запускает новый проект «Твое настоящее лето» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Компания Орифлэйм запустила грандиозный проект "Твое настоящее лето", где любая желающая сможет принять участие, познать истинную красоту и провести лето с пользой и удовольствием.

Day.Az побеседовал с менеджером по маркетингу и поддержке продаж Багиевой Дурданой и узнал все подробности данной программы.

- Расскажите о новой компании Oriflame. Какие стереотипы вы разрушаете?

- Мы всегда с нетерпением ждем лета, но нам редко удается провести его по-настоящему ярко, интересно и с пользой.

Мы зацикливаемся на тех вещах, которые на самом деле не очень важны, и упускаем то, что может помочь нам стать лучше и подарить отличные эмоции.​ Но всё изменится, если сделать З шага к настоящей красоте!​ Этим летом мы будем говорить о том, как здоровое питание, спорт и уход за кожей, а еще добрые дела помогают создать основу подлинной красоты, которая останется с тобой на долгие годы. Наш девиз: "Не дай стереотипам сбить тебя с толку!​". Мы поможем вам сделать это лето незабываемым и создать основу подлинной красоты, которая останется с вами на долгие годы.

- Кто может стать участником компании?

- Участником компании может стать каждый, кто считает, что настоящая красота - это гармония внутреннего и внешнего.

- Что нужно сделать, чтобы стать участником?

- Все очень просто. Следует пройти тест на сайте az.oriflamesummer.com и узнать, насколько ваш образ жизни помогает раскрыться вашей подлинной красоте.

Подключитесь к программе на сайте oriflamesummer.com. Все лето получайте от посланников красоты Орифлэйм полезные советы и рекомендации.

Наслаждайтесь летом, красотой и здоровьем! Делитесь яркими эмоциями с хештегом #seninheqiqiyayin

- Программа состоит из 3 шагов, которые следуют друг за другом. Можете подробнее рассказать об этих шагах и о дате их запуска?



- Первый шаг программы - "Здоровый образ жизни​" с шеф-поваром, ресторатором, телеведущим Александром Бельковичем. Этот шаг запускается с 28 мая.



Многие все еще сомневаются, что здоровое питание - это просто и доступно каждому. Программа позволит освоить вместе с героинями нашего шоу легкие и полезные рецепты из местных суперфудов под руководством Александра Бельковича. Он будет проводником в мир правильного питания! Это один из самых известных и титулованных​ поваров России, бренд-шеф крупной сети ресторанов в Санкт-Петербурге, автор нескольких кулинарных книг, популярный телеведущий и приверженец здорового образа жизни. Он знает все о суперфудах и поможет составить простое и полезное меню на каждый день.​



Второй шаг программы - "Настоящая красота"​ с фитнес-блогером, автором фитнес-программ Соней Солдатовой. Эта программа стартует 18 июня.



Истинная красота - это не только эффектный макияж, но еще и ежедневная забота о своей коже и здоровье. Расставить правильные приоритеты нашим участницам поможет фитнес-блогер Соня Солдатова.

Популярный Instagram-блогер Соня Солдатова вот​ уже 8 лет как влюблена в спорт. Фитнес для нее - не просто способ прийти в идеальную форму, но и неотъемлемая составляющая здорового образа​ жизни, отдых и способ избавиться от стресса. В нашей программе Соня расскажет о том, как получать удовольствие от физической активности и превратить этот процесс в свою любимую привычку.​



Третий шаг - "Прекрасные перемены"​ с актрисой, инстаграм-блогером​ Ириной Горбачевой, который стартует 16 июля.



Если хочешь изменить этот мир к лучшему, то нужно начать с себя. Популярная актриса Ирина Горбачева поможет героиням нашего видео-проекта сделать первые маленькие шаги на пути к прекрасным переменам.



В нашем проекте Ирина еще раз напомнит о том, что прекрасные перемены состоят из маленьких шагов.​ Она будет вдохновителем участников проекта. Ведь талантливая актриса Ирина Горбачева с помощью своих аккаунтов в социальных сетях регулярно запускает эстафеты добрых​ дел и сборы средств на благотворительность.​



- У программы уже есть 2 героини, которые рассказали о своих проблемах, комплексах в программе. Как эта программа будет проходить в Азербайджане?



- Да, у нас уже есть 2 героини: Ольга Полякова - золотой директор и Анна Уварова старший менеджер Орифлейм. Пока будем следить и вдохновляться преображением этих героин. Но в будущем планируется работа и с нашими девочками.



- Почему выбран формат онлайн-шоу?



- Наступило время цифровых технологий и все мы стараемся соответствовать этим тенденциям. Онлайн-шоу именно тот формат, который отвечает потребностям современной аудитории.



- Есть ли уже те, кто зарегистрировался на участие в программе? И есть ли ограничения в числе участников?



- Как и все предыдущие программы Орифлейм программа "Настоящее лето" вызвало огромный интерес и число участников растет каждый день. Никаких ограничений в числе участников нет.



- Как будет проходить контроль над результатами участников?



- Посланники красоты Орифлэйм - Ирина Горбачева, Александр Белькович и Соня Солдатова будут контролировать участников на всех этапах программы и будут направлять их.

Франгиз Агаларова