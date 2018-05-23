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23 мая 2018 12:02

Первый выход Меган Маркл после свадьбы - ФОТО

Вчера принцу Чарльзу исполнилось 70 лет, по случаю чего Кенсингтонский дворец устроил официальное мероприятие.

Как сообщает Lady.Day.Az, одной из первых гостей королевского праздника стала герцогиня Сассекская - жена принца Гарри. Мировая общественность с нетерпением ждала первый выход Меган Маркл, которая в минувшие выходные стала самой обсуждаемой персоной во всем мире.

  

Возлюбленная внука Елизаветы II предстала в элегантном образе: стилисты подобрали для Меган платье в оттенке айвори и шляпу в тон. Визажисты убрали волосы герцогини в аккуратный пучок, а с помощью хайлайтера придали лицу скульптурность и свежесть.


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