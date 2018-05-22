Анар Агакишиев преобразил народную артистку Гюльянаг Мамедову - ВИДЕО

Азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев представил в социальной сети Instagram новую работу в рамках проекта "Before/After" ("До/После"). На этот раз героиней проекта стала народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова.

Напомним, что в рамках данного проекта стилист "трансформирует" образы - посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих "золотых рук". Он понимает, что женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет выглядеть красиво и привлекательно.

"Сегодняшнее мое преображение - народная артистка Азербайджана, одна из наилучших исполнительниц образа Лейли в опере "Лейли и Меджнун", неотразимая Гюльянаг Мамедова", - пишет в комментарии к видео стилист.

Анар Агакишиев на этот раз создал сразу 2 образа. В одном артистка предстала жгучей брюнеткой, в другом цвет волос был перекрашен в медно-рыжий оттенок.

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Н. Гасымова