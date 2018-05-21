7 фактов из биографии Диляры Кязимовой - ФОТО

Популярная певица Диляра Кязимова вчера отметила свой 34 день рождения. В честь этого Lady.Day.Az представляет 7 фактов из биографии певицы:

1) Диляра Кязимова окончила Бакинскую музыкальную академию им. У.Гаджибейли по специальности вокал. Также Диляра получила второе образование в гимназии искусств.

2) Диляра выступала в оперной группе Баку. И была в составе групп "Unformal" и "Milk & Kisses". В составе группы "Milk & Kisses" в 2010 году Диляра Кязимова выступила на дебютном для Азербайджана конкурсе "Новая волна".

3) Помимо карьеры певицы, Диляра Кязимова снималась в кино. В 2006 году она сыграла главную роль в фильме Алины Абдуллаевой "Постарайся не дышать" (партнёром Диляры в фильме был народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов). В 2007 году, будучи вокалисткой рок-группы "Unformal", Диляра Кязимова снялась в фильме Самира Кяримоглы "Чистилище " ("Sirat körpüsü").

4) В 2008 (в составе "Unformal") и 2010 (в составе "Milk & Kisses") Диляра Кязимова принимала участие в национальных отборочных турах музыкального конкурса "Евровидение", но не была отобрана, чтобы представить свою страну на конкурсе. Наконец, в 2014 году Кязимова стала победительницей конкурса "Большая сцена", чем заслужила право представить Азербайджан на конкурсе "Евровидение 2014", где на финальном этапе заняла 22 место.

5) В 2014 году Диляра Кязимова стала участницей проекта "Голос країни" украинского телеканала "1+1". Она успешно прошла предварительный отбор и попала в команду к Святославу Вакарчуку, исполнив песню его группы "Океан Ельзи" - "Без бою" (кроме того в этот день перед судьями она исполнила на азербайджанском отрывок из народной песни "Сары Гелин"). Она смогла преодолеть и следующий раунд, где в дуэте с другой участницей исполняла песню "Beggin" группы Madcon.

6) Диляра Кязимова вышла замуж за турецекого предпринимателя Мерта Аслана в сентябре 2014 года. В данный момент певица находится в официальном разводе.

"Мы не сошлись характерами. Если люди не могут ужиться вместе в одном доме, им следует расстаться. Он стал давить на мою творческую деятельность, все началось именно с этого. Не говорил "уходи со сцены", но я стала чувствовать, что все идет к этому и вскоре он поставит мне запрет на творческую деятельность".

7) Певица часто делится "горячими" снимками в соцсетях. "Если я работаю над своим телом, в результате чего оно находится в прекрасной форме, то почему бы мне это не показать. Главное, чтобы это не выглядело пошло", - говорит она.

Подготовила Нигяр Гасымова