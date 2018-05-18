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Фото дня - Азербайджанская модель стала женой шейха в Дубае

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18 мая 2018 12:47

Фото дня - Азербайджанская модель стала женой шейха в Дубае

Азербайджанская модель Самира Агаева на один день стала женой шейха в Дубае, приняв участие в свадебной фотосессии.

Известная своими откровенными фотографиями, модель решила примерить образ невесты. Фотографиями она поделилась со своими подписчиками Instagram. Модель, долгое время проживающая в Дубае, принимала участие во многих фотопроектах.

На этот раз она стала супругой арабского шейха, в роли которого выступил ее коллега из Дубая. Отметим, что благодаря этому проекту модель стала лицом известного свадебного бренда.

Lady.Day.Az представляет данную фотосессию:


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