Фото дня - Азербайджанская модель стала женой шейха в Дубае

Азербайджанская модель Самира Агаева на один день стала женой шейха в Дубае, приняв участие в свадебной фотосессии.

Известная своими откровенными фотографиями, модель решила примерить образ невесты. Фотографиями она поделилась со своими подписчиками Instagram. Модель, долгое время проживающая в Дубае, принимала участие во многих фотопроектах.

На этот раз она стала супругой арабского шейха, в роли которого выступил ее коллега из Дубая. Отметим, что благодаря этому проекту модель стала лицом известного свадебного бренда.

Lady.Day.Az представляет данную фотосессию: