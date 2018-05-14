14 мая 2018

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Фото дня - Хошгедем Хидаятгызы поздравила всех женщин с Днем матери

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Фото дня - Хошгедем Хидаятгызы поздравила всех женщин с Днем матери
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14 мая 2018 13:25

Фото дня - Хошгедем Хидаятгызы поздравила всех женщин с Днем матери

Известная телеведущая Хошгедем Хидаятгызы в День матери поделилась семейной фотографией на своей странице в Инстаграм.

На фото телеведущая вместе со своим супругом - турецким певцом Догушем ведут за ручки своих детей - двойняшек. 

"Пусть все наши женщины будут счастливы, познают, что такое быть матерью. Самая сильная женщина, сильна рядом со своим мужчиной, отцом ее детей. Желаю всем женщинам этой силы. Дорогие матери, поздравляю вас с Днем матери", - пишет под своим постом Х. Хидаятгызы.

Lady.Day.Az представляет данное фото:


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