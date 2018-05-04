10 фактов об Одри Хепберн - ФОТО

4 мая 1929 года на свет появилась Одри Хепберн - дочь британского банкира и голландской баронессы, выросшая в годы Второй мировой в оккупированной нацистами Европе, после чего наигравшая на "Оскар" первой же главной ролью, надевшая самое знаменитое "маленькое черное платье" в истории и ставшая символом голливудской золотой эры. Вспоминая красивейшую из икон XX века, мы рассказываем интересные факты об Одри Хепберн.

1. Родившись в пригороде Брюсселя и получив британское гражданство благодаря происхождению отца, Хепберн была космополитом с младенческих пеленок: ее воспитывали на двух языках, английском и голландском, наряду с которыми она в совершенстве освоила французский, испанский и итальянский. Именно этим объясняется знаменитый, не похожий ни на что на свете акцент актрисы.

2. После развода родителей Одри жила сначала в Лондоне, а затем в Нидерландах, где их с матерью застала Вторая мировая. Взяв голландский псевдоним, Одри жила в оккупированном нацистами Арнеме - наблюдая за казнями и депортациями (в том числе, родственников) и страдая от эмоционального и физического истощения. На всю жизнь запомнив ужасы войны, Хепберн еще в 1950-х начала сотрудничать с UNICEF, впоследствии став их послом доброй воли.

3. С детства занимаясь балетом, к 1944 году Хепберн стала более чем компетентной танцовщицей - помогли регулярные спектакли в поддержку голландского Сопротивления. Одри подумывала о том, чтобы заниматься балетом профессионально, но услышав, что роль примы ей не светит (этому, в частности, препятствовала ее хрупкая конституция - следствие недоедания во время войны), решила сконцентрироваться на актерстве.

4. Начав появляться на театральных подмостках лондонского Вест-Энда и в эпизодических ролях в кино, первый шаг к славе Хепберн совершила в 1951 году, дебютировав в популярной бродвейской постановке "Жижи" - титульную роль ей предложила написавшая одноименный роман француженка Колетт. Сыграв Жижи свыше 200 раз, Одри заработала свою первую награду - Theatre World Award.

5. Второй, третьей и четвертой - премий BAFTA, "Золотой глобус" и "Оскар" - не пришлось ждать долго. Обойдя Элизабет Тейлор и получив роль в "Римских каникулах", Хепберн использовала предоставленный ей шанс с блеском - романтическая комедия о европейской аристократке, влюбляющейся в американского журналиста (Грегори Пек), остается эталоном жанра и через 60 лет после очаровавшего весь мир голливудского дебюта Одри.

6. Незамедлительно подписав контракт с Paramount на семь фильмов, Хепберн появилась на обложке журнала TIME, увековечив свой редкий для эпохи голливудских секс-богинь образ породистой, но невинной красавицы. Поддержал его и ее следующий хит - "Сабрина" Билли Уайлдера, где расположение Одри оспаривали Хамфри Богарт и Уильям Холден.

7. Если звездой Хепберн стала благодаря "Римским каникулам", то в икону ее превратил "Завтрак у Тиффани" - фильм, не оставивший от литературного первоисточника, новеллы Трумана Капоте, камня на камне и навсегда вошедший в историю не только кинематографа, но и моды - благодаря "маленькому черному платью" Givenchy (французского модельера Одри называла своим "лучшим другом", а он ее - и вовсе "сестрой").

8. Разделив экран с большинством главных актеров своего времени, дольше всего Хепберн ждала шанса поработать с Кэри Грантом, в свое время отказавшимся от ролей в "Римских каникулах" и "Сабрине", а десять лет спустя сомневавшимся и насчет "Шарады" - превосходной авантюрной комедии, где героиня Хепберн по настоянию Гранта проявляла к нему больший романтический интерес, чем он к ней (актера смущало то, что он был на четверть века старше Одри).

9. Мало какой фильм ждали с таким нетерпением, как "Мою прекрасную леди" - адаптацию бродвейского суперхита по мотивам "Пигмалиона" Бернарда Шоу. Многие, включая саму Одри, считали, что главную роль в фильме должна была играть звезда мюзикла Джули Эндрюс, но продюсеры решили иначе, и если они в итоге остались довольны (картина выиграла восемь "Оскаров"), то Хепберн - не очень: почти весь ее вокал заменили чужим, а "Оскар" за лучшую женскую роль достался Эндрюс (за "Мэри Поппинс").

10. Интересный факт об Одри Хепберн - отдав кино полтора десятилетия, в конце 1960-х актриса фактически ушла из профессии - посвятив себя семье (Одри выходила замуж дважды, за актера Мела Феррера и итальянского психиатра Андреа Дотти, родив от каждого из них по сыну) и работе в UNICEF. В 1994 году, выиграв "Грэмми", Хепберн была посмертно принята в элитный клуб обладателей главных кинематографических, музыкальных, театральных ("Тони") и телевизионных ("Эмми") премий планеты.

elle.ru