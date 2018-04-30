Инстаграм-звезды о Гран-при Азербайджана и столице: “Баку - это пример того, каким нужно делать свой город” - ФОТО

Известная актриса Наталья Рудова, популярные модели Светлана Билялова и Анастасия Решетова посетили Гран-при Азербайджана. Российские инстаграм-звезды в восторге от Баку и гонок Формулы 1, о чем сообщили в беседе Day.Az.
Отметим, что Наталья Рудова в Баку уже во второй раз. "В прошлый раз я не успела посмотреть весь город. Но в этот раз посетила еще больше достопримечательностей. Баку значительно преобразился. И подчеркну, что организация Формулы 1 в этом году на высоком уровне. Развлекательная программа гонок тоже стала богаче", - сообщила актриса.
Рудова призналась, что в этом году ей приятнее быть в Баку так как на этот раз она в солнечном городе со своей подругой Анастасией Решетовой.
Подруги посетили легендарное здание Захи Хадид - Центр Гейдара Алиева. Их впечатлило само здание и предоставленные в Центре выставки. В свою очередь Решетова отметила, что ей очень понравилась выставка раритетных автомобилей.
"Наша поездка началась с культурного просвещения - мы посетили Центр Гейдара Алиева, где представлены невероятные работы современных художников и старинные экспонаты. Все в Баку на высшем уровне. Город очень классный со своей своеобразной архитектурой", - сообщила А.Решетова.
Наталья Рудова призналась, что Баку кажется ей родным городом, так как она выросла в Казахстане и восточная культура ей очень близка.
Модель Светлана Билялова впервые в Баку, и искренне сообщила, что не ожидала, что город ей так понравится: "Здесь безумно красиво, очень чисто, и я планирую приехать сюда снова. Тут искренние люди, улыбчивые. И теперь город у меня ассоциируется, в первую очередь, с людьми. Они тут очень доброжелательные".
"Баку - город для жизни" - сошлись во мнении Наталья и Анастасия.
"Здесь ты на энергетическом уровне чувствуешь себя спокойно. Это город именно для жизни с семьей. Погода, море, люди, эстетика города - все располагает к приятной жизни. И я считаю, что бакинцы очень счастливые люди, что живут здесь", - сообщила Рудова.
Популярная актриса также добавила, что своим подписчикам она хочет показать всю красоту Баку: "Здесь красиво каждое здание. Я проезжаю мимо чертова колеса и думаю, что его обязательно нужно показать в Инстаграм, проезжаю мимо футуристичных зданий и тоже хочу показать их своим подписчикам. Баку - это пример того, каким нужно делать свой город. Потому что все здания с изюминкой и все выдержано в едином стиле. Это работа художника, и как это не показать на своей странице".
Отметим, что Наталья Рудова и Анастасия Решетова болели за Льюиса Хэмилтона и российского пилота Сергея Сироткина.
Светлана Билялова же остается верной команде Ferrari, но признается, что также болеет за пилота McLaren Фернандо Алонсо.
Ф. Агаларова