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27 апреля 2018 12:56

4 модных оттенка блонд - ФОТО

ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНД & ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЛАДКОСТЬ 

Любой профессионал скажет: чтобы получить качественный блонд, потребуется 2 мастера, 8 часов терпения, 300 листов фольги, 3 миски обесцвечивающего средства и еще столько же - тонирующего. Затеяли окрашивание дома? Идеально подойдет краска с маслами, защищающими пряди. Только мультитонального эффекта не получится.

ТЕМНЫЙ БЛОНД & ЛЕГКИЙ ОБЪЕМ

Не подумайте, что темный блонд - это оксюморон. Осветленная шевелюра может быть затонирована любым оттенком, например, русым. Все зависит от того, какой цвет вам больше к лицу. Считается, что он подобран безупречно, если в результате окрашивания волос глаза стали заметно ярче.

ТЕПЛЫЙ БЛОНД & НЕБРЕЖНАЯ УКЛАДКА

Современные краски держатся долго, до восьми недель. Все благодаря новым технологиям, которые позволяют красящим частицам прочно закрепляться внутри стержня. Однако осветленные пряди постепенно желтеют, поэтому нужно использовать тонирующие средства. Их серый тон нейтрализует желтизну и делает цвет волос насыщеннее.

ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНД & МЯГКИЕ ВОЛНЫ 

Однотонный блонд каждые три недели требует коррекции - это факт. Но если осветлить пряди по технике шатуш или балаяж, отрастающие корни будут не так заметны. Освоить эти разновидности мелирования можно и самостоятельно. Например, с помощью расчески с особыми зубцами и прорезями, которая прилагается к некоторым краскам.

Elle.ru


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