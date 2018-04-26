10 вещей, которые одинаково хороши на пляже и в большом городе - ФОТО

Если вы не сторонница большого гардероба и регулярно избавляетесь от ненужных и лишних вещей по принципам Мари Кондо и других адептов минимализма и порядка, то наверняка цените в одежде, обуви и аксессуарах универсальность и комфорт.

С наступлением тепла городским жителям все чаще хочется улететь на морское побережье и позабыть о будничных заботах и тревогах, и мы решили собрать небольшую коллекцию из вещей, которые одинаково хорошо будут смотреться на пляжном отдыхе и на улицах мегаполисов. Если погода позволяет, то уже сейчас вы можете надевать легкие комбинезоны и хлопковые сарафаны с оборками, красочные босоножки на танкетке с рафией, брать в руку плетеную корзинку и отправляться навстречу весенним приключениям.

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