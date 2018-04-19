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19 апреля 2018 09:45

Что из весенней одежды мы можем надеть прямо сейчас? - ФОТО

Бакинская погода, как всегда, непредсказуема. И пока мы осознаем, что весна все-таки наступила, фэшн-бренды выпускают десятки коллекций в надежде угадать настроение потребителей. Не стоит сразу обращать внимание на летние вещи - попробуем захватить остаток весны и уделить внимание межсезонной моде. Так, перед вами вещи из новых коллекций, которые вы можете брать в оборот прямо сейчас.

РУБАШКА, БЛУЗА

Самые актуальные рубашки сезона - голубые. Материал - хлопок, принт - полоска (или монохром), на пуговицах или завязках.

БОТИЛЬОНЫ

Мы помним о том, что в этом сезоне не стоит бояться сексуальной обуви. А если она полупрозрачная и со шнуровкой - тем более.

ЖАКЕТ

Главная вещь сезона - правильный жакет. Оверсайз или удлиненный. В мелкую клетку или в монохроме. Коричневый или серый.

ПЛАТЬЕ

Легкое, с цветочным принтом, очень женственное и свободное - абсолютно универсальное и удобное.

КОФТА, КАРДИГАН

Альтернатива джинсовкам, кардиган или тонкая шерстяная кофта станут спасением в вечерний ветер - погода первых теплых дней, как правило, коварна.

ДОЖДЕВИК 

В какой-то момент стало очень модно носить дождевики. Это практично, освобождает вас от зонта, да и по форматам они становятся все более интересными.

По материалам Elle.ru


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