14 апреля 2018

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14 апреля 2018 09:00

Мы знаем, что вы будете носить этим летом - ФОТО

В ожидании солнца займите себя приятными хлопотами - соберите идеальный лук для солнечных дней. Например, вот несколько идей на тему того, как выглядеть модно, сексуально и расслабленно летом 2018.

ТОП-РЕЗИНКА С РЮШАМИ

Топ-резинка с рюшами - визуально стройнит, подчеркивает талию, лепит красивую линию плеч.

САНДАЛИИ

Богемные сандалии Diane Von Furstenberg идеальны и для пляжной вечеринки, и для офисного лука в жаркое время, и для свидания мечты.

ТОП + ШОРТЫ

Женственная двойка The Fifth Label "топ + шорты" - наш любимый комплект сезона. Мы без ума от этой девичьей простоты, которая, при всех внешних атрибутах униформы, так сексуально смотрится.

СЕРЬГИ

Серьги Mira обожают it-girls всех мастей. Лазурные или жемчужные, они абсолютно идеальные. И подходят к любому летнему луку.

САРАФАН

Правильный сарафан летом 2018 должен быть: а) длины миди б) с лифом "крест-накрест" в) в полоску. Например, как главный хит ресурса ShopBop - сарафан ASTR.

Elle.ru


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