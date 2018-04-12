Главные тренды в стрижках и окрашивании нового сезона - ФОТО

Весна - идеальный момент для кардинальной смены образа. Если вы до сих пор не определились с новым цветом или никак не можете решиться на стрижку, наш материал вам в помощь. Мы расскажем о главных трендах нового сезона, которые были представлены на ежегодном шоу парикмахерского искусства в Милане Live Show Aldo Coppola, созданном маэстро Альдо Коппола еще в 1983 году. В нашем материале мы собрали все ключевые техники, оттенки и стрижки нового сезона, которые непременно нужно попробовать до наступления лета.

Стрижки

Новые тенденции в стрижках от Aldo Coppola сезона весна-лето 2018 вдохновлены расслабленным средиземноморским стилем. В центре внимания - естественная красота, непринужденность, отсылки к 90-м. Поэтому место надуманных локонов занимают легкие волны и небрежные beach waves с прямыми концами. Образ должен быть ультрамодным и женственным, но при этом немного хулиганским.

Главная задача мастера - создать такую стрижку, которая бы не нуждалась в ежедневной укладке. Волосы должны лежать естественно, выглядеть легкими и подвижными. Для достижения такого эффекта стилисты Aldo Coppola используют в процессе стрижки специальные аксессуары, которые помогают подчеркнуть природные особенности роста и структуры волос. В этом году в Милане были представлены Baby clips - необычные заколки из нержавеющей стали, созданные по заказу Aldo Coppola. С их помощью мастер фиксирует волосы и ножницами простригает участки между заколками, а длину корректирует при помощи бритвы. Таким образом создается максимально естественный эффект, пряди сохраняют подвижность и не нуждаются в постоянной укладке.

Еще один ключевой тренд нового сезона - челки. В данном случае густые и объемные - как отсылка к укладкам культовых супермоделей 90-х. По-прежнему актуально каре, однако этим летом оно приобретает максимально небрежный вид за счет грамотно сделанной стрижки, из-за чего не нуждается в укладке горячими стайлерами. Все текстурирующие средства наносятся руками для создания максимально натурального эффекта.

Окрашивание

Этим летом ключевыми в окрашивании будут теплые медовые, золотистые и пшеничные оттенки. При этом чем больше цветовых нюансов в нем задействовано, тем лучше. Иллюзия выгоревших на солнце прядей создается при помощи едва уловимой игры света и тени на прядях разных тонов и полутонов. Таким образом, на контрасте более светлых и более темных оттенков и получается эффект, максимально приближенный к натуральному.

Укладки

В новом сезоне не сдают своих позиций всевозможные плетения и узлы. Самый простой вариант - собрать волосы в гладкий хвост на затылке, а у его основания завязать узел при помощи тонкой пряди.

Еще один интересный тренд - micro dread. Это мини-дреды, которые заплетаются на влажные волосы с использованием средств легкой фиксации. Высушив плетение при помощи фена, дреды необходимо распустить. В итоге получаются легкие "бич вейвс" с прямыми концами - самая актуальная укладка этого лета.

Главное условие - никаких начесов, минимум средств стайлинга и никакой сильной фиксации. Если для создания укладки используются щипцы, то зажим прядей не должен превышать 1-2 секунды, чтобы в результате получились мягкие волны без зажимов. Идеальным аксессуаром станут всевозможные невидимки и заколки.

Elle.ru